Cobra Inzunza dieta de 132 mil pesos bajo presión política en el Senado

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El senador sinaloense reapareció en su escaño mientras persisten señalamientos y distancia de Morena.

Ciudad de México (ADN/Staff) – Enrique Inzunza Cázarez volvió a ocupar su escaño en el Senado en medio de cuestionamientos políticos por su permanencia en el cargo y por el ingreso mensual que recibe como legislador, estimado en 132 mil pesos.

El senador sinaloense reapareció en sesiones públicas después de semanas de tensión por los señalamientos que lo vinculan con investigaciones relacionadas con Sinaloa y por su decisión de mantenerse en funciones pese a la presión política para separarse temporalmente del cargo.

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La controversia se intensificó porque Inzunza dejó la bancada de Morena y pasó a desempeñarse como senador independiente, luego de que el oficialismo buscó tomar distancia del caso ante el desgaste que genera dentro del bloque legislativo.

Hasta ahora, no existe una sentencia ni una determinación judicial que acredite responsabilidad penal contra el legislador. Los señalamientos deben tratarse como parte de una investigación y no como hechos probados.

El problema político, sin embargo, no se limita al terreno jurídico. Su presencia en el Senado mantiene abierta una discusión sobre responsabilidad pública, costo institucional y confianza ciudadana en representantes que enfrentan investigaciones o acusaciones de alto impacto.

Inzunza ha sostenido que es inocente y que no pedirá licencia mientras no exista una resolución judicial en su contra. Su postura coloca el caso entre dos planos: el derecho individual a ejercer el cargo y la presión pública para que legisladores señalados se aparten mientras se aclara su situación.

La polémica también pesa sobre Morena, que necesita cuidar cada voto en el Senado para reformas constitucionales, pero al mismo tiempo busca evitar que el caso contamine su narrativa de unidad, legalidad y transformación.

El seguimiento deberá concentrarse en el avance de la investigación, la posición formal del Senado, la situación política del legislador y cualquier eventual resolución de autoridad competente.