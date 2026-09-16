Encabeza Sheinbaum desfile cívico-militar por aniversario de la Independencia

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La presidenta encabezó la ceremonia en el Zócalo, donde destacó la defensa de la soberanía nacional.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó el Desfile Cívico-Militar por el 216 Aniversario de la Independencia de México, realizado en el Zócalo de la Ciudad de México, donde afirmó que la soberanía nacional debe defenderse como parte de la memoria histórica del país.

Durante su mensaje como Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, la mandataria federal señaló que la conmemoración del 16 de septiembre representa la vigencia de la libertad, la independencia y la construcción de una patria justa y digna.

“México no será nunca colonia ni protectorado de nadie. México no se doblega, no se arrodilla y México nunca se vende”.

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Sheinbaum Pardo sostuvo que honrar la Independencia implica defender la patria, cuidar la soberanía y mantener la búsqueda de justicia social, al recordar el inicio del movimiento independentista de 1810.

“La libertad se conquista, la soberanía se defiende y la patria justa y digna se construye todos los días”.

En la ceremonia, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, destacó la fortaleza de las instituciones armadas y su vínculo con la sociedad mexicana, además de subrayar la participación de efectivos, vehículos y aeronaves en la columna del desfile.

El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, señaló que la Marina Armada de México mantiene tareas orientadas a servir y proteger la soberanía, la independencia, la integridad territorial y la capacidad del país para tomar sus propias decisiones.

Como parte del desfile, 15 paracaidistas realizaron el salto libre acrobático “Guerreros Águila” desde un helicóptero MI-17 de la Guardia Nacional, además de proyectarse un video sobre la historia del desfile militar conmemorativo de la Independencia de México.

Durante el recorrido participaron distintos contingentes, entre ellos “Justicia y Paz”, integrado por la Fuerza Especial de Reacción e Intervención; “Centinelas de la Nación”, conformado por fuerzas de combate del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional; y “Crisol de Patriotas”, en representación de la Universidad de Defensa Nacional.

También desfilaron los agrupamientos “Desarrollo Nacional”, integrado por Ingenieros Felipe Ángeles; “Fraternidad Solidaria”, relacionado con el Plan DN-III-E y tareas de ayuda humanitaria, así como “Raíces de Honor”, dedicado a las tradiciones ecuestres de México.

Al rendir el parte de novedades, el subsecretario de la Defensa Nacional, Enrique Martínez López, informó que participaron 21 banderas de guerra, 15 mil 330 integrantes de las Fuerzas Armadas, 404 soldados del Servicio Militar Nacional, 99 charros y 38 niños.

El reporte incluyó además 536 vehículos terrestres, 46 motocicletas, 93 aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana, seis aeronaves de la Guardia Nacional, ocho aeronaves de la Armada de México, 50 drones, 16 embarcaciones, 408 caballos, 142 canes y 26 águilas, sin que se reportaran incidentes durante el desfile.

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