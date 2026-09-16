Confirma Ortiz Orpinel visita de Claudia Sheinbaum a Ciudad Juárez

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La presidenta encabezará un evento público el sábado 19 de septiembre en la Plaza de la Mexicanidad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, confirmó la visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a Ciudad Juárez, programada para el próximo sábado 19 de septiembre.

El alcalde informó que la mandataria federal encabezará un evento público en la Plaza de la Mexicanidad a la 1:00 de la tarde, como parte de las actividades relacionadas con su informe de gobierno.

“Estamos muy contentos de recibirla, que nos informe, esta es la cuarta vez que nos visita, lo que demuestra el interés y el cariño que le tiene a Juárez”.

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Ortiz Orpinel señaló que el Gobierno Municipal estará atento a colaborar con los requerimientos operativos que se soliciten para el desarrollo de la visita presidencial.

“Nosotros estaremos atentos a recibirla y colaborar con todo lo que nos pidan, el Gobierno Municipal ahí estará”.

El alcalde indicó que la administración municipal ya trabaja en la planeación de cierres viales en avenidas y calles cercanas al punto del evento, de acuerdo con las indicaciones que se están solicitando para la logística.

La visita de Sheinbaum Pardo también fue reportada como parte de una gira nacional de rendición de cuentas vinculada con su Segundo Informe de Gobierno, con actos en distintas entidades del país.

De acuerdo con información difundida previamente, el encuentro en Ciudad Juárez se realizará en la Plaza de la Mexicanidad, donde se prevé que la presidenta dirija un mensaje público a la población.

Ortiz Orpinel invitó a las y los juarenses a acudir al evento para escuchar el informe y conocer de primera mano el mensaje de la presidenta durante su visita a la frontera.

La administración municipal reiteró que mantendrá coordinación para atender los aspectos de movilidad, logística y apoyo institucional durante el desarrollo de la actividad programada para el sábado.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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