Inicia JMAS trabajos de bacheo sobre el bulevar Juan Pablo II

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La reparación del hundimiento concluyó durante la madrugada y la vialidad podría reabrirse este jueves.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento inició los trabajos de bacheo sobre el bulevar Juan Pablo II, luego de concluir la reparación del hundimiento registrado a la altura de la avenida Pérez Serna.

Durante la madrugada de este miércoles, cuadrillas del departamento de Alcantarillado finalizaron las maniobras relacionadas con la reposición de tubería de drenaje afectada, lo que permitió avanzar a la etapa de relleno, compactación y preparación para el colado de concreto.

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El director de Obra de la JMAS, César Triana, informó que el hundimiento se presentó en uno de los tramos antiguos de colector que aún falta por sustituir, aunque señaló que los trabajos de atención no se han detenido.

“Tuvimos un socavón de 3 metros de profundidad y una tubería de 36 pulgadas, fueron 12 metros que la Dirección de Operación sustituyó, más arreglar un pozo de visita”.

El funcionario indicó que, una vez concluida la reparación hidráulica, las cuadrillas comenzaron con los rellenos necesarios para iniciar el proceso de colocación de concreto en la zona intervenida.

Melanie López, arquitecta del departamento de bacheo, explicó que actualmente se trabaja a un metro y medio de profundidad, con labores de relleno y compactación por capas, además de las pruebas de laboratorio correspondientes.

“Ahorita estamos trabajando lo que son los rellenos y las compactaciones por cada capa, así como sus pruebas de laboratorio correspondientes para poder dejar a nivel del concreto listo para hoy”.

De acuerdo con la programación del organismo, se estima que el colado de concreto se realice durante la noche de este miércoles, mientras que la reapertura de la vialidad podría llevarse a cabo este jueves.

La JMAS informó que mantiene presencia permanente en el sector afectado, con el propósito de atender la emergencia ocasionada por las fuertes lluvias registradas en la ciudad.

El organismo agradeció la paciencia de los automovilistas por las molestias generadas durante los trabajos y reiteró que las labores buscan restablecer las condiciones de circulación en el tramo afectado del bulevar Juan Pablo II.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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