Invita JMAS a carrera con causa en apoyo a pacientes con cáncer

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La carrera Marco Licón Barraza 2026 se realizará el domingo 20 de septiembre, con rutas de 3 y 10 kilómetros.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez convocó a las familias juarenses a participar en la cuarta edición de la carrera pedestre Marco Licón Barraza 2026, actividad deportiva con causa que se realizará el próximo domingo 20 de septiembre.

El evento tendrá como salida y meta las Oficinas Centrales de la JMAS, ubicadas sobre la calle Pedro N. García, en la colonia Partido Romero. La carrera iniciará a las 8:00 de la mañana y contempla dos modalidades: una competitiva de 10 kilómetros y otra recreativa de 3 kilómetros.

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El director ejecutivo de la JMAS Juárez, Alberto Paredes, informó que la inscripción tendrá un costo de 150 pesos, y que la totalidad de lo recaudado será donado al Instituto de Tratamiento de Cáncer A.C., en apoyo a pacientes con cáncer.

“Una cosa que nos motiva bastante de la carrera es que en esta ocasión lleva por nombre Marco Licón Barraza, en homenaje a nuestro anterior Director Ejecutivo. Estamos cobrando una inscripción simbólica de 150 pesos y este recurso se va a destinar 100 por ciento a una donación”, expresó.

La dependencia señaló que la actividad busca promover la convivencia familiar, el deporte y el mensaje sobre el cuidado y uso responsable del agua, además de respaldar una causa social mediante la participación ciudadana.

Las inscripciones ya se encuentran disponibles en las cajas de cualquier Centro de Atención de la JMAS. La invitación está dirigida a corredoras, corredores y familias que deseen sumarse a la jornada recreativa y deportiva.

Enrique González, delegado del Instituto Chihuahuense del Deporte, reconoció la continuidad de la carrera durante cuatro años consecutivos e invitó a la población a superar el récord de asistencia, con el propósito de fortalecer el apoyo a pacientes con cáncer.

Por su parte, David Serna, del Instituto Municipal del Deporte, explicó que el calentamiento para los participantes iniciará 15 minutos antes de la salida de la carrera recreativa de 3 kilómetros, mientras que la competencia de 10 kilómetros arrancará minutos después.

“Esta carrera es la décima del circuito atlético pedestre y cuenta con una bolsa muy atractiva para repartir entre los ganadores, el primer lugar se llevará un premio de 15 mil pesos, 11 mil el segundo lugar y el tercero 8 mil”, señaló.

Además de la competencia, las familias asistentes podrán disfrutar de una jornada de convivencia con área de hidratación y fruta, antojitos, música con DJ, rifas, lucha libre y diversas actividades recreativas.

La JMAS reiteró el llamado a las y los juarenses para participar en esta carrera con causa, convivir en familia y reforzar el mensaje sobre la importancia de cuidar el agua.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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