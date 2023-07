EL HUBIERA | ¡Festejo con tufo campañero!

Publicidad - LB2 -

El próximo sábado 1 de julio y a convocatoria del titular del poder ejecutivo federal, se estará llevando a cabo en la plancha del zócalo de la capital del país, un festejo con motivo de celebrar los 5 años del triunfo electoral de Morena y de lo que han autonombrado la Cuarta Transformación del país, después del movimiento de independencia, la reforma, la revolución mexicana y ahora está denominada 4ta. transformación (muchos mexicanos ni siquiera nos imaginamos que es lo que quieren significar con estas dos palabras); se pretende que el 1 de julio de 2018 quede enmarcado en los anales como una fecha histórica para el país y para los mexicanos, cabe dejar en claro que esta es una autopromoción, es decir no se esperaron a que los mexicanos los evaluaran, pasado la mayor parte del sexenio, sino de bote pronto se autocalificaron, equiparándose con esas tres grandes fechas históricas del devenir de México.

Para lograr el objetivo del festejo, la semana pasada se reunieron los gobernadores de origen guinda; el gobernador aliado de San Luis Potosí; la gobernadora electa del Estado de México; así como ocho secretarios(as) de estado; los directores de Pemex y de la CFE; el líder nacional de Morena; etc. esta reunión tuvo como finalidad principal organizarse para llevar a cabo una gran movilización (acarreo) para el sábado de referencia, esta reunión de organización tuvo lugar en un horario hábil, en instalación oficial y evidentemente con las investiduras oficiales. Entre otros puntos se centró la reunión en dispersar invitaciones a lo largo y ancho del país, se dijo que solo habrá un monólogo del líder de la cuarta transformación y que no se podrá desviar ni un milímetro del festejo en torno al tema del triunfo, por lo que les dejaron con toda claridad que el tema del proceso interno para encuestar y decidir quién será el(la) Coordinador(a) de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, deberá quedar a un lado durante esta celebración, por lo que queda estrictamente prohibido manifestarse a favor o en contra de alguna de las corcholatas, por esta ocasión, a pesar de que se prevé acudan los 6 que se encuentran en liza en el proceso interno, el aplausómetro se dejará guardado en los cuarteles de precampaña.

Según el punto de vista surgido de Palacio Nacional se debe guardar absoluto respeto al pueblo sabio y bueno de México, “porque es una celebración de ellos” que quedó sellada con los 30 millones de electores que ese día decidieron votar por otra alternancia, en este caso encabezada por el Movimiento de Regeneración Nacional. Es previsible como ya ha sucedido en eventos similares que solo quien encabeza la cuarta transformación sea el que brille y en su discurso se haga toda una apología de “lo bien que le está yendo al país” durante este nuevo régimen (de las viejas ideas); se entiende que el jefe del poder ejecutivo federal y bajo el eufemismo de la celebración; claro que no desaprovechará el momentum para ensalzar políticamente a su movimiento para realizar campaña política en favor del mismo, a pesar de que mucho se insiste que prácticamente las corcholatas ese día primero de julio, realizaran un receso dentro de sus 72 días de precampaña (que dicen no es precampaña), se orientaran las baterías positivamente a ese proceso. Los mexicanos ya nos acostumbramos que todos los días desde que inició este gobierno, las famosas mañaneras han servido para una propaganda sostenida desde el mismísimo poder público, nadie desconoce que el mariscal de campo político de Morena es el presidente de la República y así lo volverá a dejar en claro con sus dichos y con sus hechos durante el festejo.

Nadie se puede llamar a engañado ya todo los políticos de la república y el pueblo bueno y sabio saben cómo opera políticamente este nuevo régimen y sobre todo ahora que la segunda parte del Plan B también fue declarado inconstitucional, por diversas violaciones al proceso legislativo, por lo que Morena y el gobierno ratificaron su Plan C, que no tiene otro objetivo que lograr durante las elecciones del 2024 las mayorías calificadas tanto en la Cámara de Senadores como también en la Cámara de Diputados, por lo que llámese Plan A, B o C, cualquiera de los tres, arrancó con el destape de sus corcholatas, con 32 meses de anticipación de la fecha de la próxima gran elección, que será la mas grande y concurrente de la historia política de México. ¿Cuántos recursos públicos se utilizarán para este festejo? Por los organizadores y por los invitados es fácil deducir que es una celebración de carácter partidista, pero, organizada como si fuera para todo México; será muy difícil para los aliados de la oposición superar este avance electoral del Plan C, que les llevan el gobierno y su partido oficial; los otros partidos están llegando tarde, muy desorganizados, con dirigencias nacionales y locales débiles, y con muchos negativos.

Cualquier tema que signifique o que quieran significar con el dicho de la cuarta transformación, ya llegará el momento que no solo periodistas, analistas y estudiosos, ¡sino los mexicanos todos, habrán de evaluar y poner en su justa dimensión esta afirmación del nuevo régimen!

Frase para reflexionar:

“Ante lo reiterado, y a falta de quien contradiga,

todos creen, lo que no significa saber”

Fernando de la Rúa, político argentino (1937-2019)

