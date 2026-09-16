Instalará JMAS conexión de agua potable en la colonia Partido Manuel Doblado

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Los trabajos se realizarán el viernes 18 de septiembre y podrían afectar el servicio en colonias cercanas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento realizará este viernes 18 de septiembre trabajos de conexión a la red general de agua potable para el complejo Encelia, ubicado en la colonia Partido Manuel Doblado.

Las labores se llevarán a cabo sobre la avenida Vicente Guerrero, cerca del cruce con la avenida Antonio J. Bermúdez, por lo que será necesario cerrar el carril sur, en sentido de oriente a poniente.

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La descentralizada recomendó a las y los automovilistas conducir con precaución en la zona, debido a la presencia de personal operativo, maquinaria y posibles afectaciones a la circulación durante el desarrollo de los trabajos.

Como consecuencia de las maniobras, podría registrarse baja presión o suspensión temporal del servicio de agua potable en sectores cercanos, en un horario de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Entre las zonas que podrían resultar afectadas se encuentran las colonias Alamedas, Residencial Villas, Alameda Galgódromo, Las Quintas, Parque Industrial Bermúdez y áreas aledañas.

La JMAS exhortó a residentes y usuarios del sector a tomar previsiones y almacenar agua suficiente para atender sus necesidades básicas durante el periodo en que se realicen los trabajos de conexión.

El organismo indicó que estas labores forman parte de los trabajos necesarios para integrar infraestructura hidráulica a la red general de agua potable en la zona.

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento agradeció la comprensión de la comunidad ante las molestias temporales que pudieran generarse por las maniobras y los ajustes en el servicio.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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