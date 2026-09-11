Encabeza Sheinbaum acto en Chiapas y defiende programas de Bienestar

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La Presidenta informó que 2.3 millones de personas reciben apoyos federales en Chiapas, con inversión superior a 45 mil mdp.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó un acto público en el Estadio Víctor Manuel Reyna, donde afirmó que su administración mantendrá como eje la continuidad de los programas sociales y la atención directa a la población.

Ante asistentes reunidos en la capital chiapaneca, la mandataria federal sostuvo que el proyecto de la llamada Cuarta Transformación se distingue de gobiernos anteriores por su vínculo con la población y por la prioridad otorgada a las políticas de bienestar.

“Nunca vamos a abandonar al pueblo, jamás. Venimos luchando desde hace muchos años, no llegamos a la Presidencia impuestos por una élite”, expresó.

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Sheinbaum informó que en Chiapas los Programas para el Bienestar benefician a 2 millones 339 mil 465 personas, con una inversión de 45 mil 176 millones de pesos.

Entre los apoyos mencionados se encuentran la Pensión para Adultos Mayores, que llega a medio millón de personas; la Pensión para Personas con Discapacidad, con 117 mil beneficiarios, y la Pensión Mujeres Bienestar, que alcanza a 113 mil mujeres.

En materia educativa, la Presidenta detalló que la Beca de Medio Superior beneficia a 190 mil 196 estudiantes, mientras que la Beca Rita Cetina atiende a 267 mil alumnos de secundaria y en su modalidad de útiles y uniformes escolares llega a 322 mil estudiantes.

La mandataria anunció que la próxima semana iniciarán las asambleas para la Beca Gertrudis Bocanegra, programa de apoyo para transporte dirigido a estudiantes universitarios, con lo que, dijo, se busca cubrir a estudiantes desde primaria hasta nivel superior en la entidad.

Durante su intervención, Sheinbaum también destacó avances en obras como el Tren Maya de carga, la línea K del Tren Interoceánico, la carretera Palenque-Ocosingo, caminos artesanales, el Puente Rizo de Oro, tres Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar, la modernización de Puerto Chiapas y la construcción de 70 mil 500 viviendas.

En salud, señaló que se pondrán en marcha mil 312 consultorios del Servicio Universal de Salud, además de obras del IMSS e ISSSTE en Tuxtla Gutiérrez, Tonalá, Bochil, Palenque y Tapachula.

Sheinbaum afirmó que México es un país libre, independiente y soberano, y sostuvo que la conducción del país corresponde al pueblo, al destacar la identidad comunitaria, indígena y trabajadora como parte de la fortaleza nacional.

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar agradeció el respaldo federal en obras carreteras, vivienda, programas sociales y acciones de seguridad, así como el acompañamiento de la administración federal en la agenda de paz para Chiapas.

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