Alerta Protección Civil por tormentas y riesgo de inundaciones en Ciudad Juárez

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Autoridades advierten sobre lluvias, actividad eléctrica y ráfagas de viento; piden evitar pasos a desnivel, arroyos y calles inundadas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación Estatal de Protección Civil mantiene una alerta preventiva para Ciudad Juárez ante condiciones favorables para la formación de tormentas, acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento que pueden generar acumulaciones de agua e inundaciones en distintos sectores.

La dependencia advirtió que la inestabilidad atmosférica puede provocar precipitaciones de intensidad variable en periodos cortos, por lo que pidió a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y evitar desplazamientos innecesarios durante las tormentas.

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Las autoridades recomendaron no intentar cruzar calles inundadas, arroyos, corrientes de agua ni pasos a desnivel cuando exista acumulación de lluvia, debido al riesgo de que vehículos y peatones sean arrastrados.

También se pidió mantenerse alejado de árboles, bardas, anuncios espectaculares y otras estructuras que pudieran colapsar ante ráfagas de viento.

Durante los episodios recientes de inestabilidad, los cuerpos de emergencia han atendido reportes relacionados con árboles y anuncios afectados por el viento, además de mantener vigilancia en sectores susceptibles a inundaciones.

Las condiciones meteorológicas pueden variar de manera considerable entre diferentes zonas de Ciudad Juárez, por lo que una tormenta intensa en un sector no necesariamente implica precipitaciones similares en toda la mancha urbana.

Protección Civil recomendó además desconectar aparatos eléctricos cuando exista riesgo de ingreso de agua a viviendas, no permanecer en espacios abiertos durante tormentas eléctricas y mantener despejadas coladeras y desagües cuando las condiciones lo permitan.

En caso de una emergencia, la población puede solicitar apoyo a través del 911 y seguir las actualizaciones emitidas por las autoridades municipales y estatales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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