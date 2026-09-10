Supervisa Defensa agrupamiento aéreo para desfile del 16 de septiembre

Publicidad - LB2 -

La práctica incluyó 99 aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional rumbo al desfile cívico-militar.

Ciudad de México (ADN/Staff) – El secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, pasó revista al Agrupamiento Aéreo “General Antonio Cárdenas Rodríguez”, durante una práctica realizada con miras al Desfile Cívico-Militar del próximo 16 de septiembre.

La actividad forma parte de los preparativos para la conmemoración del 216 Aniversario del inicio de la Independencia de México, en la que el agrupamiento aéreo participará con sobrevuelos en la capital del país.

- Publicidad - HP1

En la práctica participaron 99 aeronaves, de las cuales 93 pertenecen a la Fuerza Aérea Mexicana y seis a la Guardia Nacional, con el objetivo de verificar coordinación, secuencia y sincronización de las formaciones.

La jornada inició con el salto de 15 paracaidistas desde un helicóptero MI-17 de la Guardia Nacional, como parte de las maniobras previstas para la ceremonia nacional.

Posteriormente se realizó un pase en masa de 71 aeronaves, en dirección de sur a norte, seguido de un pase de ala rotativa con 23 aeronaves, en sentido oeste-este.

La aviación de combate participó con una formación denominada Flor de Lis, integrada por tres aeronaves F-5, mientras que dos helicópteros UH-60L ejecutaron una maniobra en racimo.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, esta maniobra está prevista para sobrevolar al contingente de Fuerzas Especiales durante su marcha, como parte de la coordinación entre operaciones aéreas y elementos en tierra.

La práctica incluyó también una exhibición con helibaldes, utilizados por las Fuerzas Armadas para apoyar a la población en situaciones de emergencia y desastre, tanto en territorio nacional como en misiones de ayuda humanitaria.

El cierre del ejercicio estuvo a cargo de nueve aeronaves TC-6 y tres helicópteros UH-60, estos últimos portando las banderas de la Fuerza Aérea Mexicana, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

La dependencia federal señaló que estas prácticas permiten afinar los últimos detalles de la participación aérea del 16 de septiembre y reflejan la preparación técnica, disciplina y coordinación del personal militar.

El próximo martes, las 99 aeronaves volverán a sobrevolar la Ciudad de México como parte del desfile conmemorativo, en una presentación que busca rendir homenaje a la Nación desde el aire.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.