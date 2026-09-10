Invita Marco Bonilla a participar en carrera binacional The U.S.-Mexico 10K

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La octava edición se realizará el 4 de abril de 2027 entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El alcalde Marco Bonilla invitó a corredoras, corredores, clubes deportivos y familias de Chihuahua a participar en la octava edición de The U.S.-Mexico 10K, carrera binacional que unirá a México y Estados Unidos.

El evento deportivo se llevará a cabo el 4 de abril de 2027, con un recorrido internacional entre Ciudad Juárez, Chihuahua, y El Paso, Texas, como parte de una iniciativa que busca fortalecer los lazos entre comunidades fronterizas.

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Bonilla señaló que, para quienes viven en el norte de México, la frontera representa más que una división geográfica, al ser un espacio donde convergen historias, familias, culturas, trabajo, estudio y oportunidades compartidas.

El alcalde destacó que el deporte permite convertir las fronteras en puntos de encuentro y convivencia, además de mostrar la capacidad de colaboración entre comunidades de ambos países.

“Hoy podemos hacer de la frontera un punto de encuentro, de convivencia y de oportunidades; podemos demostrar que lo que nos une es mucho más grande que lo que nos separa”, destacó Bonilla.

El edil compartió que esta realidad tiene un significado personal para él, al recordar que cuando tenía cinco años su padre emigró a Texas en busca de mejores oportunidades, historia que, dijo, refleja la experiencia de miles de familias con vínculos a ambos lados de la frontera.

La participación de Chihuahua Capital forma parte de la nueva etapa de colaboración con El Paso, luego de que el 26 de agosto los alcaldes Marco Bonilla y Renard Johnson renovaron el hermanamiento entre ambas ciudades.

Dicho acuerdo busca fortalecer los vínculos entre ambas comunidades en materia económica, turística, cultural, deportiva y social, además de generar nuevas oportunidades de cooperación regional.

Las inscripciones para la octava edición de The U.S.-Mexico 10K abrirán el próximo 24 de octubre a las 12:00 del mediodía, a través del sitio international10k.com.

Bonilla llamó a la ciudadanía a prepararse para formar parte de esta experiencia deportiva, que busca promover la convivencia, la amistad binacional y la participación de Chihuahua en eventos de alcance internacional.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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