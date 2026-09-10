Destaca Sheinbaum inversión social y obras federales en Tamaulipas

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La Presidenta informó que 1.1 millones de personas reciben Programas para el Bienestar en Tamaulipas, con inversión de 23 mil 822 mdp.

Ciudad Victoria, Tamps. (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó en Tamaulipas la entrega de Programas para el Bienestar y el desarrollo de obra pública federal, al señalar que estas acciones forman parte de una política orientada a la justicia social.

Durante un evento realizado en el Polyforum Dr. Rodolfo Torre Cantú, en Ciudad Victoria, la mandataria informó que los programas sociales benefician a 1.1 millones de tamaulipecas y tamaulipecos, con una inversión de 23 mil 822 millones de pesos.

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Sheinbaum sostuvo que los recursos destinados a estos apoyos provienen de las contribuciones de la población y regresan como derechos sociales, bajo el principio de priorizar a quienes enfrentan mayores condiciones de rezago.

“Lo que estamos haciendo es justicia, con un principio: por el bien de todos, primero los pobres”, afirmó.

La Presidenta detalló que el grupo con mayor número de beneficiarios en la entidad es el de personas adultas mayores, con 418 mil 112 derechohabientes que reciben pensión.

También informó que 46 mil 626 personas reciben la Pensión para Personas con Discapacidad; 20 mil 783 participan en Jóvenes Construyendo el Futuro; 103 mil 332 cuentan con beca Benito Juárez; y 105 mil 488 mujeres reciben la Pensión Mujeres Bienestar.

En el ámbito educativo, señaló que 201 mil 269 niñas y niños de primaria reciben la beca Rita Cetina para uniformes y útiles, además de 137 mil 690 estudiantes de secundaria incorporados a este mismo programa.

La mandataria federal también mencionó apoyos para el campo y la alimentación, entre ellos Producción para el Bienestar, Fertilizantes Gratuitos, Sembrando Vida y Leche para el Bienestar, además de recursos para planteles mediante La Escuela es Nuestra.

En materia de infraestructura, Sheinbaum destacó la construcción del Tren Ciudad de México-Nuevo Laredo, la ampliación del Puente Internacional en Nuevo Laredo y obras carreteras vinculadas con el Corredor del Golfo de México.

Entre los proyectos anunciados o en desarrollo se encuentran la ampliación de la carretera Tampico-Ciudad Victoria-Reynosa, la ampliación de la carretera Ciudad Valles-Tampico, la repavimentación de carreteras, así como obras en los puertos de Matamoros y Altamira.

La Presidenta también señaló proyectos estratégicos como un Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar, la tecnificación de dos distritos de riego, un nuevo acueducto para Ciudad Victoria y una planta de ciclo combinado de la Comisión Federal de Electricidad en Altamira.

En materia de vivienda, informó que el programa Viviendas para el Bienestar contempla la construcción de 83 mil 183 viviendas, además de la reestructuración de créditos impagables en beneficio de 300 mil familias.

Sheinbaum anunció además acciones en salud y educación, entre ellas nuevas preparatorias, un nuevo hospital en Ciudad Madero, una Unidad de Medicina Familiar en Gustavo Díaz Ordaz, la sustitución del Hospital General de Tampico y la ampliación de una clínica en Tampico.

La mandataria adelantó que a inicios de 2027 iniciarán operación 430 consultorios gratuitos del IMSS Bienestar en Tamaulipas, como parte de la ampliación de servicios de salud en la entidad.

El gobernador Américo Villarreal Anaya agradeció la inversión federal en Tamaulipas y refrendó su respaldo a la colaboración institucional con el Gobierno de México.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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