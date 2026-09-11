Atiende JMAS fugas de agua con trabajos nocturnos en Juárez

Publicidad - LB2 -

La descentralizada reparó tomas domiciliarias en las avenidas Tecnológico y Ramón Rivera Lara para reducir afectaciones viales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez realizó trabajos nocturnos para atender dos fugas de agua potable en tomas domiciliarias ubicadas en vialidades de alta circulación.

Las reparaciones se llevaron a cabo de manera simultánea durante la noche del jueves en la avenida Tecnológico, entre Valle del Rodano y Rincón del Valle, así como en la avenida Ramón Rivera Lara, en el cruce con avenida Valentín Fuentes.

- Publicidad - HP1

De acuerdo con la descentralizada, la decisión de programar las labores en horario nocturno tuvo como objetivo reducir las afectaciones a los automovilistas que circulan durante el día por estas avenidas.

“Estos trabajos son de noche para afectar lo menos posible a los automovilistas y les pedimos paciencia”, señaló Daniel Alvarado, jefe del Departamento de Agua Potable en la JMAS.

En la avenida Tecnológico se atendió una fuga localizada en una toma domiciliaria situada en el carril central, en sentido de norte a sur. En ese punto se realizó una excavación de un metro por un metro, con una profundidad aproximada de 50 centímetros, para reparar la tubería mediante la colocación de un carrete.

Tras la intervención hidráulica, el área quedó programada para la reparación de la carpeta asfáltica por parte del Departamento de Bacheo, a fin de que la vialidad pueda quedar nuevamente habilitada.

En el segundo punto, ubicado sobre la avenida Ramón Rivera Lara, entre el bulevar Óscar Flores y la avenida Valentín Fuentes, las cuadrillas trabajaron en los dos carriles centrales en sentido de oriente a poniente.

La JMAS informó que en ese sitio se reparó una toma domiciliaria de un establecimiento comercial que llegó al final de su vida útil, por lo que se contempló la apertura de un tramo de tres metros por un metro para realizar la intervención.

Para estas labores se utilizaron una retroexcavadora, un camión de volteo y dos cuadrillas del Departamento de Agua Potable, como parte de las acciones de mantenimiento a la red.

La descentralizada señaló que continuará priorizando trabajos nocturnos en vialidades con alto flujo vehicular, con el propósito de atender reportes, mantener en funcionamiento la red de agua potable y disminuir molestias a la ciudadanía.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.