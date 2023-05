«En este gobierno no ha habido masacres», AMLO

Publicidad - LB2 -

Criticó que la oposición no reconoce los esfuerzos que se han realizado para defender los derechos humanos.

México (ADN/Adriana Saucedo) “En este gobierno no ha habido masacres, no se tortura a nadie ni se violan Derechos Humanos… no cubrimos nada, no tapamos nada, no tenemos de que avergonzarnos», externó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina.

El presidente indicó que en México se ha avanzado mucho en el tema de los derechos humanos y criticó que la oposición no reconocen nada de lo que se está haciendo.

Recordó el incendio de Ciudad Juárez que cobró la vida de 40 migrantes y resaltó que ya se encuentran en la cárcel 10 de los supuestos involucrados. «A los sobrevivientes se les da una atención médica que les ha permitido salvarse, se les trajo a hospitales especializados, con los mejores médicos y gracias a eso no han fallecido, quienes en otras circunstancias, sin atención adecuada, hubieran perdido la vida», dijo.

Agregó que están hechas las investigaciones y resultó que «quien tenía la llave no abrió, no imaginó que iba a propagarse el fuego como sucedió lamentablemente».

«Ustedes que defienden derechos humanos, en casos de gobiernos anteriores, les da amnesia, es ahora que hay diferencias políticas con el conservadurismo corrupto y varias organizaciones financiadas por ellos señalan ahora supuestos errores», dijo,

