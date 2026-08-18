Devela Lotería Nacional billete en honor a Juan Gabriel

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El Sorteo Superior No. 2896 tendrá una colección de 10 cachitos con la imagen del Divo de Juárez y se realizará el 28 de agosto.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La Lotería Nacional develó el billete del Sorteo Superior No. 2896 en honor a Juan Gabriel, como parte del reconocimiento al legado artístico y cultural del compositor e intérprete mexicano.

El acto fue encabezado por la directora de Lotería Nacional, Olivia Salomón, y el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, con la participación de autoridades de Parácuaro, Michoacán, tierra natal de Alberto Aguilera Valadez.

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La emisión conmemorativa consta de 10 cachitos con la imagen del Divo de Juárez, como homenaje a uno de los artistas más representativos de la música popular mexicana y a una trayectoria que trascendió generaciones.

Durante la ceremonia, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla destacó la importancia del reconocimiento para Michoacán, al recordar que Juan Gabriel nació en Parácuaro y que su obra forma parte de la memoria cultural del país.

“Juan Gabriel es patrimonio cultural de los mexicanos y como michoacanos nos sentimos muy orgullosos de que hoy y siempre sea recordado”, expresó.

La directora de Lotería Nacional, Olivia Salomón, señaló que Juan Gabriel llegó a los hogares y a los grandes escenarios, cruzó fronteras y logró que un México diverso se encontrara en sus canciones.

La funcionaria afirmó que el legado del artista va más allá de la música, al destacar su autenticidad y la manera en que abrió camino en una época marcada por prejuicios y convencionalismos.

“México no te dice adiós, México te canta”, expresó durante su mensaje.

En la ceremonia participaron también el presidente municipal de Parácuaro, Josafat Bautista González; Felipe Rojas Portillo, director de la Fundación y Museo Juan Gabriel; María José Cuevas, directora del documental del artista; María Luisa Arcaraz, productora y amiga del compositor, y Tamara Sosa Alanís, secretaria de Cultura de Michoacán.

Felipe Rojas Portillo recordó la relación de Juan Gabriel con la Lotería Nacional y señaló que el artista conservaba billetes conmemorativos dentro de la colección que deseaba integrar a su museo, ubicado en Ciudad Juárez.

La Lotería Nacional informó que el Sorteo Superior No. 2896 contará con un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series y una bolsa repartible de 51 millones de pesos.

El sorteo se realizará el 28 de agosto de 2026 y tendrá disponibles 2 millones 400 mil cachitos en todo el país, además de transmisión en vivo a través del canal institucional de sorteos tradicionales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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