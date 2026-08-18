Devela Lotería Nacional billete en honor a Juan Gabriel

El Sorteo Superior No. 2896 tendrá una colección de 10 cachitos con la imagen del Divo de Juárez y se realizará el 28 de agosto.
Ciudad de México (ADN/Staff) – La Lotería Nacional develó el billete del Sorteo Superior No. 2896 en honor a Juan Gabriel, como parte del reconocimiento al legado artístico y cultural del compositor e intérprete mexicano.
El acto fue encabezado por la directora de Lotería Nacional, Olivia Salomón, y el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, con la participación de autoridades de Parácuaro, Michoacán, tierra natal de Alberto Aguilera Valadez.
La emisión conmemorativa consta de 10 cachitos con la imagen del Divo de Juárez, como homenaje a uno de los artistas más representativos de la música popular mexicana y a una trayectoria que trascendió generaciones.
Durante la ceremonia, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla destacó la importancia del reconocimiento para Michoacán, al recordar que Juan Gabriel nació en Parácuaro y que su obra forma parte de la memoria cultural del país.
“Juan Gabriel es patrimonio cultural de los mexicanos y como michoacanos nos sentimos muy orgullosos de que hoy y siempre sea recordado”, expresó.
La directora de Lotería Nacional, Olivia Salomón, señaló que Juan Gabriel llegó a los hogares y a los grandes escenarios, cruzó fronteras y logró que un México diverso se encontrara en sus canciones.
La funcionaria afirmó que el legado del artista va más allá de la música, al destacar su autenticidad y la manera en que abrió camino en una época marcada por prejuicios y convencionalismos.
“México no te dice adiós, México te canta”, expresó durante su mensaje.
En la ceremonia participaron también el presidente municipal de Parácuaro, Josafat Bautista González; Felipe Rojas Portillo, director de la Fundación y Museo Juan Gabriel; María José Cuevas, directora del documental del artista; María Luisa Arcaraz, productora y amiga del compositor, y Tamara Sosa Alanís, secretaria de Cultura de Michoacán.
Felipe Rojas Portillo recordó la relación de Juan Gabriel con la Lotería Nacional y señaló que el artista conservaba billetes conmemorativos dentro de la colección que deseaba integrar a su museo, ubicado en Ciudad Juárez.
La Lotería Nacional informó que el Sorteo Superior No. 2896 contará con un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series y una bolsa repartible de 51 millones de pesos.
El sorteo se realizará el 28 de agosto de 2026 y tendrá disponibles 2 millones 400 mil cachitos en todo el país, además de transmisión en vivo a través del canal institucional de sorteos tradicionales.
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