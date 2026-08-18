Avanza JMAS en reubicación de línea de alcantarillado en la colonia Aztecas

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Los trabajos se realizan sobre la calle Acolhuas tras un hundimiento provocado por afectaciones en la infraestructura sanitaria.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez mantiene trabajos de reubicación y reposición de la línea general de alcantarillado sobre la calle Acolhuas, en la colonia Aztecas.

La intervención se realiza en el tramo comprendido entre las calles Quiches y Chamulas, como parte de las acciones para atender un hundimiento registrado en la infraestructura sanitaria de la zona tras las lluvias recientes en la ciudad.

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La directora de Operación de la JMAS, Paola Moreno, explicó que las precipitaciones provocaron afectaciones en la red sanitaria, lo que derivó en el colapso de tubería y en la mezcla de agua pluvial con aguas residuales.

La funcionaria señaló que esta situación generó malos olores y, en algunos casos, el ingreso de agua a domicilios del sector, por lo que fue necesario realizar trabajos de rehabilitación integral.

“Reparar el hundimiento que se originó sobre la calle Acolhuas requiere de un trabajo complementario para poder resolver de raíz la problemática”, explicó.

Como parte de la obra, se repusieron aproximadamente 160 metros de tubería de 15 pulgadas correspondiente a un subcolector ubicado sobre la calle Quiches, así como alrededor de 100 metros de tubería de 8 pulgadas sobre la calle Acolhuas.

La infraestructura existente fue sustituida por tubería de PVC, material que ofrece mayor durabilidad y capacidad, con el objetivo de reducir riesgos de nuevas afectaciones en la zona.

Debido a la profundidad de las excavaciones, la JMAS utilizó maquinaria especializada, entre ella una unidad tipo oruga, para avanzar de manera segura en la instalación de la nueva infraestructura.

Además, se intervinó la red de agua potable, ya que las maniobras necesarias para atender el hundimiento provocaron afectaciones en la tubería existente.

“Se optó por cambiar la tubería de agua potable para mejorar el servicio y presión del servicio para los residentes de la zona”, indicó.

En esa parte de la obra se reemplazaron 160 metros lineales de tubería de 6 y 3 pulgadas, además de instalarse cuatro válvulas de 3 pulgadas y una válvula de 6 pulgadas.

La JMAS también realizó la instalación de tomas domiciliarias para 40 viviendas ubicadas a lo largo del tramo intervenido, tanto en la red de drenaje como en la de agua potable.

Los trabajos continúan de manera coordinada entre las áreas de Agua Potable, Alcantarillado y Bacheo, con el objetivo de avanzar en la rehabilitación de la infraestructura y reducir afectaciones a las familias del sector.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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