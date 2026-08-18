Destaca México reducción de homicidios en conferencia internacional antidrogas

Publicidad - LB2 -

García Harfuch presentó en Argentina resultados de seguridad, inteligencia y cooperación internacional del Gobierno federal.

Ciudad de México (ADN/Staff) – El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó en Buenos Aires, Argentina, los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, durante la Conferencia Internacional para el Control de Drogas 2026.

Ante autoridades y mandos de seguridad de distintos países, el funcionario federal destacó que el promedio diario de homicidios dolosos en México disminuyó 51 por ciento, al pasar de 86 casos en septiembre de 2024 a 42 en julio de 2026.

- Publicidad - HP1

García Harfuch señaló que esta reducción representa 44 homicidios menos cada día y sostuvo que el descenso está vinculado con una estrategia basada en atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de inteligencia e investigación, y coordinación entre instituciones de seguridad y los tres órdenes de gobierno.

“Hoy en México se cometen 44 homicidios menos cada día”, señaló.

El titular de la SSPC informó que, desde el inicio de la administración federal, han sido detenidas más de 63 mil 500 personas por delitos de alto impacto, además de asegurarse más de 32 mil 800 armas de fuego y 518 toneladas de droga.

Entre los aseguramientos reportados se encuentran más de dos toneladas de fentanilo y más de cinco millones de pastillas de esa sustancia, mientras que los delitos de alto impacto registran una reducción de 33 por ciento, de acuerdo con los datos expuestos por el Gobierno de México.

En materia de combate a la producción de drogas sintéticas, el Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina han inhabilitado más de 2 mil 700 laboratorios clandestinos y áreas de concentración utilizadas para la elaboración de metanfetamina.

Las autoridades también reportaron el aseguramiento de 3.8 millones de litros y más de 932 mil kilos de sustancias y precursores químicos, como parte de las acciones para reducir la capacidad operativa de organizaciones criminales.

“Nuestro objetivo no es únicamente decomisar drogas, es destruir la capacidad industrial y logística de las organizaciones criminales”, afirmó García Harfuch.

El funcionario destacó además que la Secretaría de Marina ha asegurado cerca de 88 toneladas de cocaína desde el inicio de la administración, incluido un decomiso de más de ocho toneladas frente a las costas de Michoacán, considerado el mayor aseguramiento marítimo de cocaína en una sola operación por parte de esa institución.

Como parte del fortalecimiento de capacidades de inteligencia, García Harfuch informó que el Centro Nacional de Inteligencia incrementó 36 por ciento su estado de fuerza, cuenta con cinco Centros Regionales de Fusión de Inteligencia, 32 estaciones y presencia institucional en nueve países.

En materia financiera, la Unidad de Inteligencia Financiera ha incorporado a más de 2 mil 300 sujetos a la Lista de Personas Bloqueadas, inmovilizado más de 8 mil 600 millones de pesos y bloqueado más de 24 mil 600 cuentas.

El secretario también se refirió a la Operación Frontera Norte, implementada desde febrero de 2025, mediante la cual México mantiene un despliegue permanente de más de 11 mil elementos, con más de 17 mil detenciones, 11 mil 400 armas aseguradas, más de dos millones de cartuchos y 176 toneladas de droga decomisadas.

García Harfuch informó que México mantiene 155 órdenes de detención con fines de extradición relacionadas con investigaciones de agencias estadounidenses y que autoridades mexicanas han detenido a 14 personas requeridas o consideradas objetivos prioritarios del FBI.

El Gobierno federal señaló que la cooperación con Estados Unidos se sustenta en los principios de respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y coordinación sin subordinación.

Al cierre de su participación, García Harfuch llamó a fortalecer el intercambio de información, la coordinación institucional y la cooperación internacional frente a organizaciones criminales transnacionales que operan en distintas jurisdicciones.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.