Realiza JMAS mantenimiento a red de alcantarillado en la colonia Bellavista

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Cuadrillas trabajan con unidades Vactor para retirar azolve acumulado y prevenir taponamientos en la red sanitaria.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez realiza trabajos de mantenimiento en la red de alcantarillado de la colonia Bellavista, con el objetivo de atender reportes ciudadanos y mejorar el funcionamiento del drenaje sanitario.

Las labores se llevan a cabo en vialidades como Azucenas, Begonias, Plomo y Fierro, donde se habían recibido reportes relacionados con el funcionamiento de la red, principalmente después de las lluvias registradas en la ciudad.

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Jesús Iván Gaytán, coordinador del Distrito 3 de Alcantarillado, explicó que Bellavista se ubica en una zona baja, lo que provoca que materiales sólidos y residuos arrastrados por la red terminen asentándose en el sector.

De acuerdo con el funcionario, esta acumulación de azolve puede generar taponamientos, por lo que es necesario realizar labores preventivas para conducir el flujo hacia colectores principales como Arteaga y Norzagaray.

“Se está realizando mantenimiento a la red de alcantarillado en la colonia Bellavista”, señaló.

Gaytán detalló que los trabajos iniciaron el pasado viernes y continuarán durante los próximos días, de manera tentativa hasta el miércoles, con apoyo de una cuadrilla, personal de supervisión y cuatro unidades tipo Vactor.

Cada unidad cuenta con una capacidad aproximada de 14 metros cúbicos de material entre agua y sólidos, por lo que los equipos realizan varios recorridos durante la jornada para retirar el azolve acumulado en pozos de visita y alcantarillas.

“En esta zona, estamos retirando aproximadamente entre cuatro y cinco metros cúbicos de azolve de las alcantarillas”, explicó.

La JMAS hizo un llamado a habitantes y automovilistas de la colonia Bellavista a transitar con precaución, debido a que las cuadrillas y unidades permanecerán trabajando en distintas vialidades.

El organismo agradeció la comprensión de la ciudadanía mientras se realizan estas acciones, orientadas a mantener en mejores condiciones la infraestructura sanitaria y reducir riesgos de taponamientos en beneficio de las familias del sector.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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