Detienen fuerzas federales a “El Botox”, objetivo prioritario en Michoacán

El presunto líder criminal es señalado como principal extorsionador de limoneros y generador de violencia en la entidad

Ciudad de México (ADN/Staff) – En una operación conjunta de fuerzas federales y autoridades estatales, fue detenido “El Botox”, identificado como objetivo prioritario y generador de violencia en Michoacán, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

De acuerdo con la información oficial, el operativo se realizó con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la SSPC, la Fiscalía de Michoacán y autoridades del gobierno estatal, como parte de una acción coordinada contra estructuras criminales que operan en la región.

El detenido es señalado como principal responsable de la extorsión a productores de limón en distintas zonas del estado, así como de diversos homicidios, lo que lo colocaba como uno de los blancos prioritarios de las autoridades en materia de seguridad.

“Se trata de un objetivo prioritario y generador de violencia en Michoacán”, indicó el funcionario federal al dar a conocer el resultado del operativo.

Las autoridades precisaron que la investigación continúa abierta y que se seguirá informando conforme avancen las indagatorias, particularmente para desarticular las redes criminales asociadas a las actividades de extorsión y violencia en el sector agrícola del estado.

La detención ocurre en un contexto de refuerzo de operativos federales en Michoacán, entidad que en los últimos años ha enfrentado altos niveles de violencia vinculados a disputas criminales y al control de economías regionales estratégicas.