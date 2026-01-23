Destaca Sheinbaum reducción de 28% en homicidios dolosos en Veracruz.

Publicidad - LB2 -

La disminución se registró entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025 con base en la Estrategia Nacional de Seguridad.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que los homicidios dolosos en Veracruz disminuyeron 28 por ciento entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025, como resultado de la coordinación entre el Gobierno de México y el Gobierno estatal, así como de la aplicación de la Estrategia Nacional de Seguridad.

De acuerdo con los datos presentados, el promedio diario de víctimas de homicidio doloso pasó de 3.13 en septiembre de 2024 a 2.48 en diciembre de 2025, lo que representa una reducción sostenida durante ese periodo.

“La coordinación entre el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y el Gabinete de Seguridad encabezado por la gobernadora de Veracruz, junto con la estrategia conjunta, ha permitido una reducción muy importante”, señaló la mandataria federal.

Sheinbaum explicó que la estrategia de seguridad se sustenta en cuatro ejes principales: la atención a las causas, con énfasis en jóvenes; el fortalecimiento y consolidación de la Guardia Nacional; el refuerzo de las capacidades de inteligencia e investigación mediante cambios legales y constitucionales; y la coordinación permanente entre los distintos órdenes de gobierno.

En el mismo informe, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dio a conocer que los delitos de alto impacto en Veracruz registraron una disminución marginal del 0.3 por ciento respecto a 2024. Asimismo, detalló que del 1 de octubre de 2024 al 15 de enero de 2026 fueron detenidas 3 mil 571 personas, se aseguraron mil 41 armas de fuego y 9 mil 722 kilogramos de droga.

Como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, se reportó la detención de 49 personas, seis de ellas consideradas objetivos prioritarios, además de la apertura de 288 carpetas de investigación y la inhabilitación de 4 mil 621 líneas telefónicas utilizadas para la comisión de este delito.

En el eje de atención a las causas, la Secretaría de Gobernación informó que en Veracruz se realizaron 281 sesiones estatales y 4 mil 828 mesas regionales de paz, de las cuales derivaron 2 mil 889 acuerdos. También se llevaron a cabo 386 Jornadas por la Paz, con la participación de más de 77 mil personas, además de acciones del programa Sí al Desarme, Sí a la Paz, mediante el cual se intercambiaron 230 armas de fuego de manera voluntaria en 61 municipios.

Por su parte, la gobernadora de Veracruz reconoció el respaldo del Gobierno federal tanto en materia de seguridad como en la atención a las emergencias provocadas por las lluvias intensas de octubre de 2025, y reiteró que la estrategia se mantiene con trabajo coordinado entre las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad.

