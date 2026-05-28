Destaca Sheinbaum inversión de 21 mil mdp de farmacéuticas para fortalecer producción nacional

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Empresas nacionales y extranjeras ampliarán plantas, investigación clínica y producción de medicamentos en México.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que la inversión de más de 21 mil millones de pesos anunciada por empresas farmacéuticas como parte del Plan México permitirá fortalecer la producción nacional de medicamentos, impulsar la investigación clínica y consolidar a México como plataforma de exportación.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria federal señaló que el objetivo del plan es incrementar la producción de bienes consumidos en el país y diversificar las exportaciones hacia otros mercados internacionales.

“Son más de 21 mil millones de pesos de producción de medicamentos en México, vinculado también con la investigación clínica”.

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Sheinbaum afirmó que el fortalecimiento de la industria farmacéutica representa una estrategia de largo plazo para el país y agradeció la confianza de las empresas participantes en el mercado mexicano.

Entre las inversiones anunciadas destaca la de Laboratorios Kener, con 5 mil 360 millones de pesos para ampliar plantas de hemoderivados y biotecnología en el Estado de México; así como la de Liomont, que destinará 4 mil millones de pesos a nuevas instalaciones para biofármacos, vacunas y tecnología de ARN mensajero.

La empresa ABBOTT invertirá 3 mil 500 millones de pesos en una nueva instalación en Querétaro para ampliar la producción de dispositivos médicos relacionados con trastornos cardíacos, mientras que Opella destinará 2 mil 300 millones de pesos para expandir su planta en Ocoyoacac, Estado de México.

Asimismo, Sanofi anunció la construcción de una planta de insulinas de primera y segunda generación con una inversión superior a 2 mil millones de pesos, mientras que Bristol Myers Squibb invertirá mil millones de pesos en proyectos de investigación clínica y manufactura local de terapias innovadoras.

El Gobierno federal informó además que Neolpharma invertirá 750 millones de pesos en nuevas plantas de materias primas farmacéuticas en Toluca, y Bayer México reportó avances en una inversión previamente anunciada por 3 mil millones de pesos, además de 150 millones adicionales para estudios clínicos en instituciones públicas y privadas.

“Agradecemos la confianza en México y que sigamos trabajando por el bien de todas y todos los mexicanos”.

De acuerdo con las empresas participantes, los proyectos contemplan la generación de miles de empleos directos e indirectos en entidades como Estado de México, Querétaro y Ciudad de México, además de fortalecer la soberanía sanitaria y el acceso a medicamentos en el país.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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