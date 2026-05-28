Encabeza Cruz Pérez Cuéllar jornada “Juárez Amanece Limpio” en 10 colonias

Publicidad - LB2 -

El programa municipal suma ya 40 colonias atendidas con acciones de limpieza y rehabilitación de alumbrado público.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar encabezó una nueva jornada del programa “Juárez Amanece Limpio”, estrategia impulsada por el Gobierno Municipal para mejorar la imagen urbana y promover la participación vecinal en distintos sectores de la ciudad.

Durante la jornada, habitantes de 10 colonias se sumaron a las labores de limpieza y rehabilitación realizadas por dependencias municipales, con lo que el programa alcanza ya 40 colonias intervenidas.

- Publicidad - HP1

El alcalde visitó inicialmente la colonia Nuevo México, para posteriormente trasladarse a las colonias 16 de Septiembre y Juanita Luna, donde supervisó las acciones efectuadas por cuadrillas municipales y vecinos.

Además de esos sectores, las labores también se desarrollaron en las colonias Insurgentes, Renovación 92, La Mesita, Niños Héroes, Cazadores Juarenses, Francisco Villa y Chihuahua.

“Manifestar el agradecimiento total al presidente Cruz Pérez Cuéllar por el apoyo, comprometernos a seguir trabajando coordinados con el Gobierno Municipal para mantener de la mejor manera posible el lugar donde vivimos”, expresó Víctor Santiago Pérez, vecino de la colonia Nuevo México.

Como parte complementaria de las acciones, la Dirección de Alumbrado Público realizó el encendido de mil 970 lámparas en los sectores atendidos, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad y visibilidad en las vialidades y espacios públicos.

El programa “Juárez Amanece Limpio” contempla trabajos de limpieza de calles, retiro de basura y escombro, rehabilitación de espacios comunitarios y mantenimiento de infraestructura urbana en distintas zonas de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.