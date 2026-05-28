Prevé Protección Civil hasta 33 grados este jueves en Ciudad Juárez

Ambiente caluroso y baja probabilidad de lluvia se esperan este jueves; autoridades piden mantenerse hidratados.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil del Municipio informó que para este jueves 28 de mayo se pronostica una temperatura máxima de 33 grados centígrados en Ciudad Juárez.
De acuerdo con la dependencia, durante el día prevalecerá un cielo mayormente soleado, con condiciones meteorológicas estables y baja probabilidad de lluvia, estimada entre 0 y 3 por ciento.
El pronóstico contempla vientos de 5 a 25 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar entre 26 y 32 kilómetros por hora durante la jornada.
Para la noche se espera una temperatura mínima de 22 grados centígrados, con cielo parcialmente nublado y condiciones similares de viento, con rachas de hasta 32 kilómetros por hora.
Protección Civil adelantó que el ambiente caluroso continuará durante los próximos días en la región fronteriza. Para el viernes se prevé una máxima de 33 grados y mínima de 21 grados, con cielo mayormente soleado y rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora.
El sábado se pronostica una máxima de 33 grados y mínima de 19 grados, con cielo soleado, vientos de 5 a 25 kilómetros por hora y rachas de hasta 35 kilómetros por hora.
La dependencia exhortó a la ciudadanía a mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad y permanecer atenta a los avisos oficiales.
