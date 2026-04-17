Escucha Marco Bonilla demandas de sectores en encuentro con “Más por Juárez”

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Empresarios y ciudadanos plantean retos en educación, economía, salud y desarrollo regional.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, sostuvo un encuentro con integrantes de la agrupación “Más por Juárez”, donde recabó planteamientos de diversos sectores sobre las principales problemáticas que enfrenta la ciudad fronteriza.

Durante la reunión, representantes ciudadanos expusieron temas como la falta de infraestructura educativa en el suroriente, la necesidad de diversificar el modelo económico, la crisis del campo y el desabasto de medicamentos, entre otros retos que impactan a la población.

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Al diálogo se sumaron actores de distintos ámbitos, incluyendo sectores empresarial, turístico, médico, industrial y ambiental, quienes coincidieron en la necesidad de impulsar una visión de largo plazo que permita atender de manera integral las necesidades de Ciudad Juárez.

“Juárez tiene enormes retos, sí, pero también tiene una fuerza impresionante en su gente”

El edil señaló que escuchar directamente a la ciudadanía es fundamental para comprender la realidad local, y destacó la importancia de mantener cercanía con quienes viven y trabajan en la frontera.

Asimismo, subrayó que Ciudad Juárez requiere atención prioritaria por su relevancia económica, industrial y social, por lo que planteó la necesidad de construir soluciones de manera conjunta entre sociedad y gobierno.

Bonilla también expresó su intención de mantener presencia constante en la ciudad, no solo para dialogar, sino para dar seguimiento a propuestas y traducirlas en acciones concretas.

Finalmente, reiteró su disposición de impulsar proyectos que fortalezcan el desarrollo social, educativo y económico, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las familias juarenses.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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