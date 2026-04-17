Invita JMAS a jornada de descuentos y servicios en Senderos de San Isidro

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Programa “Cerca de Ti” ofrecerá apoyos económicos y trámites gratuitos el 24 de abril.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) anunció la realización de una jornada de servicios y descuentos en el fraccionamiento Senderos de San Isidro, como parte del programa “Cerca de Ti”.

La actividad se llevará a cabo el próximo 24 de abril en la Unidad Deportiva Siglo XXI, ubicada en la calle Monteblanco, en un horario de 8:00 a 14:00 horas, donde se brindará atención directa a la ciudadanía.

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Durante la jornada, las personas podrán acceder a descuentos en adeudos que van del 20 al 90 por ciento, así como establecer convenios de pago accesibles para regularizar su situación.

Además, se ofrecerán diversos servicios gratuitos en el mismo espacio, como trámite de alta del INSEN, expedición de actas de nacimiento y cartas de no antecedentes penales, en coordinación con dependencias estatales.

La jornada también incluirá apoyos comunitarios como cortes de cabello sin costo, con el objetivo de beneficiar de manera integral a las familias del sector.

“Queremos que la gente aproveche estos beneficios. Tendremos descuentos importantes en rezago, además de servicios gratuitos”

La JMAS destacó que este tipo de actividades busca acercar soluciones prácticas a la población, facilitando trámites y apoyando la economía familiar sin necesidad de trasladarse a oficinas.

La dependencia reiteró la invitación a habitantes de Senderos de San Isidro y colonias aledañas, con el propósito de fortalecer la atención directa y la vinculación con la comunidad juarense.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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