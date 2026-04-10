Destaca Sheinbaum avance de canchas y estrategia social rumbo al Mundial 2026

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Gobierno federal impulsa el “Mundial Social” con infraestructura deportiva y participación comunitaria.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el “Mundial Social” busca convertir al futbol en una herramienta de paz, cohesión social y desarrollo comunitario, como parte de la estrategia rumbo a la Copa Mundial FIFA 2026.

Durante su conferencia matutina, el Gobierno de México informó que actualmente se registra un avance en la construcción y rehabilitación de 3 mil 612 canchas deportivas en todo el país, con participación de distintas dependencias federales y gobiernos estatales.

“Es aprovechar el Mundial para que el futbol sea una herramienta de paz, de deporte, de educación física, de vínculo entre las comunidades”.

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De acuerdo con el reporte oficial, del total de canchas, mil 828 corresponden a los estados, mientras que el resto se distribuye entre instancias como Sedatu, Bienestar, Turismo y el IMSS, en una estrategia integral para ampliar la infraestructura deportiva.

El proyecto también contempla la realización de murales comunitarios, de los cuales se tiene un avance del 31 por ciento, con más de mil obras vinculadas a la temática del futbol y la identidad social.

Como parte de la iniciativa, la empresa Grupo Modelo anunció su incorporación mediante la entrega de 500 boletos para partidos del Mundial 2026 a ganadores de torneos comunitarios, así como la distribución de licencias para transmisiones y la instalación de pantallas en todo el país.

Asimismo, autoridades federales destacaron la participación de más de un millón de jóvenes en torneos escolares y deportivos, además de la detección de talento para futuras selecciones juveniles.

El Gobierno federal subrayó que, además del componente deportivo, el “Mundial Social” incluye acciones en turismo y cultura, con el objetivo de fortalecer la experiencia de visitantes y promover el desarrollo regional en las sedes mundialistas y otras zonas del país.

Con estas acciones, México avanza en los preparativos para el Mundial 2026, integrando una estrategia que combina infraestructura, participación social y promoción cultural a nivel nacional.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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