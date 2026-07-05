Convoca Morena a 217 asambleas nacionales para promover la defensa de la soberanía

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El partido realizará reuniones este fin de semana en los 32 estados para difundir los ejes de la Cuarta Transformación y el mensaje del Gobierno federal.

Ciudad de México (ADN/Staff) – Morena anunció la realización de 217 Asambleas Informativas en todo el país durante este fin de semana, con el objetivo de promover la defensa de la soberanía nacional, fortalecer la organización territorial del partido y difundir los avances de la Cuarta Transformación.

La dirigencia nacional informó que las reuniones se llevarán a cabo este 5 y 6 de julio en plazas públicas y espacios comunitarios de las 32 entidades federativas, con la participación de militantes, simpatizantes, legisladores y dirigentes locales.

“Las Asambleas Informativas en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional fortalecen el diálogo, la organización y la participación del pueblo para seguir construyendo un México libre, justo y soberano”, expresó la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes.

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De acuerdo con el partido, las asambleas buscan reforzar el mensaje de que las decisiones del país corresponden exclusivamente a las y los mexicanos, además de difundir los programas y acciones impulsados por el Gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Morena indicó que entre las tareas de sus comités estatales, legisladores y estructuras territoriales se encuentra informar a la ciudadanía sobre los logros del proyecto de la Cuarta Transformación y responder a lo que considera campañas de desinformación.

La dirigencia nacional adelantó que el despliegue territorial continuará durante julio y agosto, con la meta de realizar al menos una asamblea en cada municipio del país, mientras que en las ciudades de mayor población las actividades se organizarán por distritos electorales.

El partido invitó a militantes, simpatizantes y ciudadanía en general a consultar las sedes y horarios de las reuniones a través de los canales oficiales de Morena para participar en estos encuentros de información y organización política.