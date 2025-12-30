Condenan senadores de Morena, PT y PVEM uso político de imágenes tras tragedia del Tren Interoceánico

Publicidad - LB2 -

La mayoría parlamentaria llamó al respeto, la sensibilidad y la ética periodística ante el dolor de las víctimas y sus familias.

Ciudad de México (ADN/Staff) – Los grupos parlamentarios de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde en el Senado de la República expresaron su solidaridad con las víctimas y familias afectadas por el accidente del Tren Interoceánico, al considerar que se trata de una tragedia que exige respeto absoluto, sensibilidad y acompañamiento institucional.

En un posicionamiento conjunto, las bancadas señalaron que la difusión de imágenes con los rostros de las víctimas constituye un acto de revictimización, al profundizar el dolor de las familias en un momento de duelo. Advirtieron que quienes reproducen este tipo de contenidos no buscan justicia, sino capitalizar políticamente la tragedia.

“La publicación de los rostros de las víctimas revictimiza y profundiza el dolor de sus familiares”, señalaron los legisladores.

- Publicidad - HP1

Las fracciones que integran la mayoría en el Senado respaldaron la atención brindada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y por el Estado mexicano, subrayando que la prioridad ha sido la atención oportuna a las personas afectadas, el acompañamiento directo a las familias y la garantía de atención médica y apoyo institucional.

Asimismo, destacaron que se ha exigido una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y conocer la verdad de lo ocurrido, como parte de la responsabilidad del Estado frente a una tragedia de esta magnitud.

En contraste, los senadores acusaron que sectores de la oposición han recurrido nuevamente al oportunismo político, utilizando el dolor ajeno como herramienta de confrontación, en lugar de contribuir a un clima de respeto y solidaridad.

Ante este escenario, la mayoría parlamentaria hizo un llamado a la ética periodística, así como a la sensibilidad y responsabilidad en el tratamiento informativo de hechos trágicos, especialmente cuando involucran víctimas y familiares en situación de vulnerabilidad.

Finalmente, los grupos parlamentarios reiteraron su acompañamiento moral y humano a las víctimas y a sus familias, y subrayaron que el respeto a la dignidad humana debe prevalecer por encima de cualquier interés político o mediático.

Galería

Redacción ADN / Staff ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa? ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dudes en enviarnos un correo ¿Valoras nuestro trabajo? Apóyanos con tu patrocinio.

https://www.adiario.mx/patrocinios/