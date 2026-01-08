Coloca Federación a Chihuahua y Ciudad Juárez como prioridad en estrategia de seguridad 2026

Publicidad - LB2 -

La presidenta Claudia Sheinbaum anunciará en breve el Plan Integral de Seguridad con énfasis en estados y municipios con mayor violencia.

Ciudad de México (ADN/Arturo Hernández) – El Estado de Chihuahua y el municipio de Ciudad Juárez fueron definidos como prioridad dentro de la estrategia de seguridad del Gobierno Federal para 2026, debido a sus niveles de violencia, informó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al referirse al próximo Plan Integral de Seguridad que será presentado en los próximos días.

La mandataria explicó que la Federación ha determinado concentrar esfuerzos especiales en las entidades con mayor incidencia de homicidios dolosos, entre las que se encuentran Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Sinaloa, Estado de México, Guerrero y Michoacán, como parte de una estrategia nacional diferenciada.

Sheinbaum destacó de manera particular el caso de Michoacán, donde se aplica el llamado Plan Michoacán, una intervención integral que no sólo incrementa la presencia de fuerzas federales y las detenciones, sino que incorpora acciones específicas contra delitos de alto impacto, como la extorsión, uno de los principales problemas en esa entidad.

Indicó que dicho plan ya fue presentado previamente y que en aproximadamente una semana y media se darán a conocer los resultados obtenidos, los cuales servirán como referencia para fortalecer la estrategia nacional en 2026.

La presidenta adelantó que el plan de trabajo en materia de seguridad para el próximo año buscará reforzar tanto la contención del delito como la atención a las causas estructurales de la violencia, bajo un esquema de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno.

Además de la priorización por estados, el Gobierno de México definió alrededor de 40 municipios prioritarios, donde se concentra la mayor incidencia delictiva del país y en los que se intensificarán las acciones de seguridad y prevención durante los siguientes meses.

En el caso de Chihuahua, los municipios con mayores niveles de violencia identificados por las autoridades federales son Guadalupe y Calvo, Guachochi, Madera, Hidalgo del Parral, Ojinaga y Ciudad Juárez, zonas donde grupos delictivos mantienen disputas por rutas estratégicas para el tráfico de drogas.

En Ciudad Juárez, autoridades municipales han señalado una reducción en los homicidios dolosos durante 2025, al registrarse 930 asesinatos, lo que representa una disminución del 16 por ciento en comparación con 2024, es decir, alrededor de 175 homicidios menos.

Durante 2025, la incidencia mensual de homicidios en la frontera fue de 82 en enero, 72 en febrero, 103 en marzo, 70 en abril, 77 en mayo, 84 en junio, 103 en julio, 74 en agosto, 91 en septiembre, 60 en octubre, 49 en noviembre y 64 en diciembre, cifras que forman parte del análisis para la definición de las acciones federales en materia de seguridad.

