Claudia Sheinbaum: La investigación del feminicidio de Ariadna sienta un precedente 

Que no se encubran los feminicidios, que no se minimice, que no se culpe a una mujer por su muerte, que las fiscalías del país actúen bajo una investigación clara, apegada a la verdad y justa, señaló Claudia Sheinbaum

Ciudad de México (ADN/Adriana Saucedo) La jefa de gobierno de la capital del país, Claudia Sheinbaum destacó que el feminicidio de Ariadna sienta un precedente muy importante en nuestro país, de cero impunidad frente a los feminicidios, luego de que el pasado 16 de enero, la Fiscalía General de la República informará que, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México tiene razón, que Ariadna fue víctima de una muerte violenta.

“El peritaje emitido por las autoridades de la Ciudad de México se apega al procedimiento pericial debido; y no es posible dar sustento a la causa de muerte emitida por la Fiscalía General del Estado de Morelos, por las razones ya establecidas”, refiere el comunicado de la FGR.

Asimismo, el comunicado señala que la Fiscalía General de la República, ejercerá de inmediato su facultad de atracción al respecto, la que por ley y en defensa de los derechos humanos le corresponde, por lo cual Claudia Sheinbaum, refirió que eso debiera implicar también la investigación a los peritos de la Fiscalía General del Estado de Morelos y al fiscal del Estado de Morelos.

“Porque entonces lo dije, y ahora es más que evidente que lo que se quiso fue encubrir un feminicidio”.

“Si esto se hace así, que estoy segura de que la Fiscalía General de la República lo va a hacer así, porque actuaron con mucho apego a derecho y con base en la investigación, Se sienta un precedente muy importante, o se va a asentar un precedente muy importante en nuestro país: un precedente de cero impunidad frente a feminicidios, un precedente en donde ningún otro fiscal o Fiscalía debe encubrir a agresores contra las mujeres, que llevan a un feminicidio”, destacó.

Añadió que, este caso representa un llamado a todas las Fiscalías, “hacemos nuestro ese llamado, a que cualquier feminicidio se investigue, que no se culpe a una mujer de su propia muerte cuando esta ha sido violenta, nunca más, y que se haga justicia”, enfatizó.

Finalmente, agregó que se estaría dando un gran paso en la justicia de nuestro país y, particularmente, sobre una de las demandas permanentes de las mujeres: que no se encubra, que no se minimice, que no se culpe a una mujer, que no se encubra en caso de feminicidio, y que las Fiscalías del país, frente a una situación tan dolorosa que se vive cuando hay una muerte violenta contra una mujer por el solo hecho de ser mujer, pues se convierta realmente en una investigación clara, apegada a la verdad y que se haga justicia a las mujeres, expresó Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

