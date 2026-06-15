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La presidenta señaló que el tratado ya es ley en México, Estados Unidos y Canadá, por lo que la etapa próxima será de revisión bajo el marco vigente.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá no se encuentra en una etapa de renegociación, sino ante un proceso de revisión previsto dentro del propio acuerdo comercial.

La mandataria explicó que el T-MEC tiene carácter de ley porque fue aprobado por los órganos legislativos de los tres países: el Congreso de Estados Unidos, el Senado mexicano y las instancias correspondientes en Canadá.

“El tratado es ley, o sea, el tratado ya está escrito, no es que ahora se acabe”.

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Sheinbaum sostuvo que el marco legal del tratado ya define los alcances del acuerdo, por lo que no se trata de replantear desde cero sus términos ni de modificar discrecionalmente su vigencia.

Qué implica la revisión del T-MEC

La presidenta señaló que lo que viene hacia adelante debe entenderse como una revisión de las condiciones existentes, particularmente frente a la política comercial más proteccionista impulsada por el gobierno de Estados Unidos.

El punto central, dijo, es analizar las nuevas condiciones dentro del marco ya establecido por el tratado, no abrir una renegociación completa entre los tres países.

Sheinbaum subrayó que a México, Estados Unidos y Canadá les conviene mantener el acuerdo comercial, aunque reconoció que el primer tratado tuvo problemas para Estados Unidos y que el T-MEC incorporó condiciones distintas desde su origen.

Por qué México busca reducir aranceles

La mandataria recordó que el acuerdo actual fue firmado durante el primer periodo presidencial de Donald Trump y que contiene reglas diferentes a las del tratado anterior, particularmente en materia comercial, industrial y regional.

En ese contexto, señaló que México mantiene una buena posición frente al mundo, aunque enfrenta retos específicos por dos tipos de aranceles establecidos por el gobierno estadounidense.

Sheinbaum se refirió particularmente a los aranceles vinculados con la Sección 232, aplicados a acero, aluminio y vehículos, rubros en los que México busca que las cargas disminuyan de manera importante.

“Ahí es donde nosotros estamos trabajando para que por lo menos estos aranceles disminuyan de manera importante y continúe el tratado comercial”.

La presidenta indicó que su gobierno continuará informando de manera permanente sobre el proceso, conforme avancen las condiciones entre los tres países y las negociaciones relacionadas con los aranceles.