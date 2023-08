Claudia Sheinbaum encabezó asamblea en Ciudad Valles, San Luis Potosí

Publicidad - LB2 -

“Todo el recurso público cuando fui Jefa de Gobierno lo utilizamos para hacer obras públicas’’: Claudia Sheinbaum en Ciudad Valles, San Luis Potosí



Ciudad Valles, San Luis (ADN/Adriana Saucedo) “Todo el recurso público que en su momento tuvimos cuando fui Jefa de Gobierno lo utilizamos para hacer obras públicas, para hacer parques, para agua potable, para drenaje, para movilidad, hicimos un teleférico de 10 km como transporte público o un segundo piso solamente para trolebús”, destacó Claudia Sheinbaum como los grandes resultados que se pueden lograr bajo los principios de la Cuarta Transformación, que son, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México.

Desde Ciudad Valles, conocida como la puerta grande de la Huasteca Potosina, Sheinbaum Pardo aseguró que hoy México vive uno de los momentos más extraordinarios en muchos ámbitos, incluyendo el económico, lo cual ha permitido que todas y todos tengan acceso a los derechos básicos, en especial, los que menos tienen.

“Los mexicanos y mexicanas, todos los que viven en San Luis Potosí tienen derecho a la salud, entre otros derechos (…).

“Yo llevo recorriendo el país desde que dejé la Jefatura de Gobierno, ocho semanas, y cada vez que llego a un estado, me impresiona las obras que está haciendo el Presidente. Por supuesto en el sureste, el Tren Maya, el Tren Transístmico, la Refinería de Dos Bocas, el Puerto de Salina Cruz, de Coatzacoalcos, pero aquí, también está haciendo carreteras’’, comentó.

Por lo anterior, aseveró que es indispensable evitar a toda costa que regresen aquellos gobiernos en los que la corrupción, los privilegios y los fraudes electorales eran una constante.

“Los gobiernos de antes, miraban a los de arriba solamente, privatizaron empresas y se quedaron con parte de las empresas, el recurso público lo destinaban para su beneficio’’, aseguró.

Frente a simpatizantes de los 58 municipios de San Luis Potosí, Claudia Sheinbaum destacó que solo gobernando con honestidad, como lo hace la 4T, los mexicanos y mexicanas pueden gozar de mejores condiciones de vida, con acceso a la educación, a la salud, a la movilidad, a la economía estable y también a derechos como la igualdad sustantiva.

Al respecto, celebró que como resultado de la apertura de nuevos espacios para las mujeres, hoy participan en la toma de las acciones más importantes, ‘’hasta hace 68 años las mujeres no podíamos votar, no se nos permitía votar y en cambio ahora hay mujeres en todos los espacios de la vida pública, eso también es la Cuarta Transformación de la vida pública de México, es igualdad, es erradicar toda forma de discriminación’’.

Ejemplo de ello, destacó, es el trabajo de Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México, quien es oriunda de San Luis Potosí. ‘’La Huasteca, está bien representada’’, mencionó.

