Cita FGR a Rocha Moya, Enrique Inzunza y otros funcionarios de Sinaloa por investigación federal

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La Fiscalía General de la República abrió una indagatoria derivada de acusaciones presentadas en Estados Unidos sobre presuntos vínculos con “Los Chapitos”.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La Fiscalía General de la República (FGR) citó a 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa para rendir entrevista ministerial como parte de una investigación relacionada con presuntos vínculos con “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa, derivada de acusaciones presentadas en Estados Unidos.

Entre las personas citadas se encuentran el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; y el senador Enrique Inzunza Cázarez.

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La indagatoria se originó tras una acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde se hace referencia a la presunta participación de actores políticos sinaloenses en actividades relacionadas con dicha organización criminal.

A través de un comunicado difundido este sábado, la FGR informó que las diligencias forman parte de una investigación abierta en torno a 10 personas originarias de Sinaloa señaladas en territorio estadounidense.

“Dichas personas están siendo citadas a rendir entrevista en sede del Ministerio Público de la Federación, con la finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad”, indicó la FGR.

La dependencia federal señaló que las investigaciones se realizan conforme a sus atribuciones constitucionales y legales, además de garantizar el respeto al debido proceso.

Hasta el momento, las personas mencionadas en la investigación no habían emitido una postura pública respecto a los citatorios dados a conocer por la Fiscalía General de la República.

El caso surge en medio de una creciente tensión política relacionada con investigaciones federales y señalamientos sobre presuntos vínculos entre actores políticos y grupos criminales en distintas entidades del país.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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