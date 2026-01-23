Impulsa diputada Brenda Ríos reforma penal para proteger la intimidad frente a violencia digital

Publicidad - LB2 -

La iniciativa busca sancionar la creación de contenidos íntimos sin consentimiento, incluso cuando no se difundan.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La diputada Brenda Ríos Prieto, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, anunció que presentará una iniciativa de reforma al Código Penal de Chihuahua para castigar de manera expresa la grabación, captación o creación de contenidos íntimos sin consentimiento, aun cuando estos no sean difundidos.

La propuesta parte del reconocimiento de que la afectación al derecho a la intimidad personal ocurre desde el momento en que se invade la vida privada, por lo que plantea tipificar como delito la captación, grabación o almacenamiento de imágenes, audios o videos de carácter íntimo sin autorización de la persona involucrada.

La legisladora explicó que la iniciativa responde a vacíos legales existentes en la legislación estatal, los cuales impiden sancionar conductas que constituyen violencia digital, pero que actualmente no encuadran de manera clara en el marco penal cuando no existe difusión del material.

Además de la reforma local, la propuesta será remitida al Congreso de la Unión, con el objetivo de impulsar una actualización al Código Penal Federal que permita atender nuevas formas de violencia digital, entre ellas los contenidos falsos o manipulados mediante inteligencia artificial, conocidos como deepfakes.

Ríos Prieto señaló que el avance tecnológico ha superado a la legislación vigente, lo que ha dejado desprotegidas a las víctimas, particularmente mujeres y niñas, quienes concentran el mayor número de casos relacionados con este tipo de agresiones a la intimidad y la dignidad.

Con esta iniciativa, la diputada busca fortalecer el marco legal para garantizar el derecho a la privacidad, así como avanzar en la construcción de una vida libre de violencia en entornos digitales, mediante instrumentos legales acordes a los desafíos actuales.

