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Participan cerca de un millón de jóvenes en jornada nacional de murales y mosaicos

México

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
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La estrategia “Jóvenes Transformando México” reunió actividades artísticas en más de 5 mil espacios públicos de las 32 entidades del país.

Ciudad de México (ADN/Staff) – Alrededor de un millón de jóvenes participaron en la Jornada Nacional de Murales y Mosaicos, realizada de manera simultánea en más de 5 mil puntos de las 32 entidades federativas, como parte de la estrategia Jóvenes Transformando México, impulsada por el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE).

La actividad convocó a estudiantes, artistas, promotores culturales, colectivos y habitantes de distintas comunidades, quienes intervinieron espacios públicos mediante la elaboración de murales y mosaicos que reflejan la identidad, la diversidad cultural y valores como la solidaridad, la inclusión, la paz y el respeto.

“Las actividades se realizaron en escuelas, parques, plazas, unidades deportivas, centros comunitarios y distintos espacios públicos del país, con el objetivo de fortalecer la participación comunitaria y recuperar espacios a través del arte.”

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Las intervenciones se desarrollaron en escuelas, parques, plazas, unidades deportivas y centros comunitarios, con el propósito de fomentar la participación de las juventudes y promover la recuperación de espacios públicos mediante expresiones artísticas.

De acuerdo con el IMJUVE, la jornada también permitió fortalecer la convivencia, el trabajo colaborativo y la construcción de comunidad, al reunir a miles de jóvenes en actividades simultáneas realizadas en todo el país.

El instituto informó que continúa recibiendo registros y reportes de participación, por lo que la cifra definitiva de personas participantes y sedes será actualizada en los próximos días. Asimismo, invitó a quienes aún no han registrado sus actividades a hacerlo mediante el formulario habilitado para ese fin.

La Jornada Nacional de Murales y Mosaicos forma parte de la estrategia “Jóvenes Transformando México”, cuyo objetivo es impulsar la participación comunitaria de las juventudes y contribuir al fortalecimiento del tejido social mediante acciones de carácter cultural y comunitario.

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