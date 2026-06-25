Entrega JMAS primer módulo rehabilitado de purificación de agua en Los Kilómetros

Publicidad - LB2 -

La obra forma parte de un programa que contempla 10 módulos y una inversión cercana a los 100 millones de pesos para ampliar el acceso al agua potable.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Juárez entregó la rehabilitación del primer módulo de purificación de agua en el sector de Los Kilómetros, como parte del programa “Agua para Todos en Los Kilómetros, la Junta Contigo”, con el objetivo de garantizar el acceso gratuito al agua potable para las familias de la zona.

El módulo, ubicado en el kilómetro 29, forma parte de una estrategia que contempla la instalación y rehabilitación de 10 casetas de purificación, además de una inversión aproximada de 100 millones de pesos destinada a fortalecer el abastecimiento de agua potable en este sector de la ciudad.

“Esta caseta de agua potable, ubicada en el Kilómetro 29, forma parte de los 10 módulos de purificación que estarán distribuidos en Los Kilómetros dentro del programa ‘Agua para Todos en Los Kilómetros, la Junta Contigo’.”

- Publicidad - HP1

El director comercial de la JMAS, Mauricio Meléndez, explicó que cada módulo está diseñado para atender de 150 a 200 familias y fue ubicado en puntos estratégicos para facilitar el acceso al agua potable.

Los trabajos de rehabilitación incluyeron mejoras en la infraestructura, la sustitución de bombas de filtración y el reemplazo de la cisterna, con el propósito de incrementar la capacidad del servicio y mejorar su funcionamiento.

Como parte de la jornada, la JMAS entregó 70 garrafones de agua de manera gratuita a familias del sector. Además, el programa contempla ampliar las rutas de distribución mediante pipas, incrementar el número de unidades de reparto, entregar tinacos para almacenamiento, realizar limpieza de fosas sépticas y construir cuatro módulos adicionales de purificación.

“Estamos agradecidos porque hay mucha demanda y, cuando el módulo no está abierto, tenemos que buscar agua en otro lugar o incluso comprarla.”

La JMAS informó que estas acciones buscan fortalecer el acceso al agua potable para las familias que habitan en Los Kilómetros y mejorar las condiciones de abastecimiento en esta zona de Ciudad Juárez.

Galería

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.