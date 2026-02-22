Movil - LB1A -
febrero 22, 2026 | 14:48
Cae “El Mencho”: líder del CJNG abatido en operativo federal en Jalisco

México

Publicado el

POR Redacción ADN / Staff.
Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, máximo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido este domingo 22 de febrero de 2026 durante un operativo de fuerzas federales en el estado de Jalisco, confirmaron autoridades y múltiples reportes periodísticos nacionales e internacionales.

Ciudad de México (ADN/Arturo Hernández) .- Autoridades federales, con el respaldo del Ejército Mexicano, ejecutaron la acción en el municipio de Talpa de Allende / Tapalpa, zona considerada bastión de la organización criminal. La operación derivó en enfrentamientos y una ola de violencia reactiva en varias entidades, incluyendo bloqueos carreteros, vehículos incendiados y cierres viales en estados como Jalisco, Michoacán, Colima, Tamaulipas, Guanajuato y Aguascalientes.  

El Mencho, de 59 años, era señalado por las autoridades mexicanas y estadunidenses como uno de los líderes criminales más buscados a nivel global, con presencia del CJNG en múltiples regiones del país y en el exterior. Por su captura, el gobierno de Estados Unidos tenía ofrecida una recompensa de hasta 15 millones de dólares.  

Tras la confirmación de su muerte, distintas regiones cerraron carreteras y se reportó situación de “Código Rojo” en Jalisco, mientras la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana prepara una versión oficial detallada del operativo.  

Históricamente, Oseguera Cervantes emergió de orígenes humildes en Aguililla, Michoacán, y tras pasar por la milicia criminal del Cártel del Milenio, consolidó el CJNG como una de las organizaciones criminales más violentas y poderosas de México, con influencia y actividades delictivas que abarcan tráfico de drogas, extorsión y otras redes criminales.  

