El avión presidencial es vendido por 92 millones de dólares al gobierno de Tayikistán, y los ingresos se utilizarán para construir dos hospitales en las zonas más pobres de México.

Ciudad de México (ADN/Staff) – El gobierno de México finalmente logró vender el avión presidencial Boeing 787, llamado José María Morelos y Pavón, al gobierno de Tayikistán por 92 millones de dólares. El Secretario de la Defensa Nacional, el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado y Banobras lograron coordinarse exitosamente para llevar a cabo la venta.

El dinero de la venta se utilizará para construir dos hospitales en Tlapa, Guerrero y Tuxtepec, Oaxaca, dos de las zonas más pobres de México. Además, el gobierno federal logrará ahorrar 332 millones de pesos en intereses, que originalmente se destinaban a Banobras para cubrir el arrendamiento y maniobras del avión.

El avión presidencial fue comprado por Felipe Calderón durante el mandato del presidente electo Peña Nieto, pero nunca fue utilizado por el actual gobierno. A pesar de que su mantenimiento era costoso, el gobierno mexicano había tenido dificultades para encontrar un comprador para la aeronave.

El gobierno mexicano ha cumplido con otra promesa de campaña al vender el avión presidencial, que contradice la austeridad republicana y los principios de cuidado de los bienes del pueblo. El presidente Juárez decía que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, y el gobierno actual ha demostrado que está comprometido con este principio.

Es importante destacar que las autoridades ya no deben actuar como pequeños faraones y se debe evitar este tren de vida en el que el pueblo mexicano no es el principal beneficiario. La venta del avión presidencial es un paso más en la dirección correcta para garantizar que el gobierno sirva a los ciudadanos y no a sus propios intereses.