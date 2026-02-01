Asume Ignacio Mier coordinación de Morena en el Senado tras salida de Adán Augusto

Publicidad - LB2 -

El relevo ocurre en medio de ajustes internos del partido y de la agenda legislativa del nuevo periodo ordinario

Ciudad de México (ADN/Staff) – El senador Adán Augusto López Hernández anunció su salida como coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República, cargo que ahora ocupará Ignacio Mier Velazco, en un movimiento que redefine la conducción política de la bancada mayoritaria en la Cámara alta.

La decisión fue dada a conocer tras la sesión del Congreso General del 1 de febrero, cuando Morena informó que López Hernández se enfocará en tareas de operación territorial a nivel nacional, como parte de la estrategia política del partido rumbo a los próximos procesos electorales y a la consolidación de su estructura organizativa.

“Se concentrará en el corazón de nuestro movimiento: la operación territorial a nivel nacional, junto al pueblo”, señaló el grupo parlamentario de Morena al comunicar el relevo.

Ignacio Mier llega a la coordinación senatorial con una trayectoria política marcada por su paso previo en el Partido Revolucionario Institucional, al que se incorporó en el año 2000, y una formación académica en Administración de Empresas. Su carrera incluye cargos en estructuras partidistas nacionales y estatales, particularmente en Puebla.

Fue en 2017 cuando Mier se sumó a Morena, donde fungió como delegado en Durango y posteriormente participó en la campaña al gobierno de Puebla durante el proceso electoral extraordinario. En 2018, ya bajo las siglas del partido guinda, asumió la presidencia de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, uno de los cargos de mayor peso en el Poder Legislativo federal.

Con su llegada al Senado, Mier asume la responsabilidad de conducir los trabajos de la mayoría legislativa, en un contexto marcado por reformas pendientes, la relación con el Ejecutivo federal y la negociación con las fuerzas de oposición.

El relevo también refleja una reconfiguración interna de Morena, donde perfiles con experiencia legislativa buscan mantener la cohesión del grupo parlamentario y garantizar el avance de la agenda política del partido en la recta final del sexenio.

La coordinación que ahora encabeza Ignacio Mier será clave para definir prioridades legislativas, construir consensos internos y operar políticamente al interior del Senado, en un escenario de alta polarización y con reformas estratégicas aún en discusión.