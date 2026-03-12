Anuncia Sheinbaum que en 2026 habrá más de mil Centros LIBRE para mujeres en el país

Publicidad - LB2 -

El programa busca instalar espacios de apoyo, asesoría y desarrollo para mujeres en todos los municipios de México

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que durante 2026 se superará la cifra de mil Centros LIBRE para las Mujeres en el país, como parte de una estrategia nacional orientada a brindar espacios de atención, acompañamiento y desarrollo para mujeres en todos los municipios.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que este año se instalarán 323 nuevos centros, los cuales se sumarán a los 678 que fueron abiertos en 2025, con una inversión total de 983 millones 491 mil pesos.

“Es algo histórico para el país que cada municipio del país tenga un Centro Libre para las Mujeres”.

Sheinbaum señaló que estos espacios buscan ofrecer acompañamiento integral a las mujeres, incluyendo asesoría psicológica, orientación jurídica y actividades comunitarias. Además, cada centro contará con una biblioteca destinada a fomentar la lectura y el intercambio comunitario entre las usuarias.

La presidenta subrayó que el objetivo del programa es que cualquier mujer pueda acudir a estos centros para recibir apoyo ante situaciones personales o para participar en actividades de desarrollo personal y comunitario.

“Los Centros LIBRES son espacios de mujeres para mujeres que estamos desarrollando en cada municipio del país”.

Por su parte, la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, explicó que los Centros LIBRE operan mediante la coordinación entre los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. Precisó que la inversión destinada para 2026 representa un incremento del 48.6 por ciento, con lo que se alcanzará aproximadamente el 40 por ciento de la meta nacional de 2 mil 478 centros.

La funcionaria agregó que diez entidades federativas ya cuentan con cobertura total en sus municipios: Sinaloa, Querétaro, Tabasco, Campeche, Baja California Sur, Aguascalientes, Quintana Roo, Colima, Baja California y Michoacán.

Finalmente, la presidenta adelantó que el Gobierno de México prepara una iniciativa para fortalecer el combate al feminicidio, con el objetivo de que todas las entidades federativas utilicen una metodología homologada para investigar este delito.

