Anuncia Sheinbaum inversión de 10 mil 480 mdp para fortalecer la industria farmacéutica mexicana

El objetivo es fortalecer la producción nacional frente a situaciones de riesgo y la economía del país.

Ciudad Juárez, Chih .- Como parte del Plan México, el Gobierno de México, a través de las secretarías de Economía y de Salud, anunció una inversión de 10 mil 480 millones de pesos (mdp) por parte de las empresas mexicanas KENER, que destinará 5 mil 180 mdp; GENBIO, 4 mil mdp, ALPHARMA BioGenTec, 800 mdp; y NEOLSYM, 500 mdp, con el objetivo de fortalecer la industria farmacéutica en el país.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que lo que se busca es alcanzar la soberanía en materia farmacéutica para que México pueda hacerle frente a situaciones de vulnerabilidad como lo sucedido con la pandemia por Covid-19, además de que con el impulso a este sector también se fortalece la economía nacional.

“Para nosotros es fundamental que se produzca más en México en particular en la industria farmacéutica por un tema también de soberanía. Cuando viene la pandemia resulta que en México no se producen ni los cubrebocas, no se producían, bueno, no se producen aún muchos de ellos el hisopo para tomar la prueba que nos hicieron a todo México para saber si tenemos COVID o no, todo eso se importa.

“Entonces, ¿qué queremos en una situación de vulnerabilidad, frente a una pandemia, frente a otra situación? No queremos estar dependiendo de un solo fabricante en el mundo que tiene la competencia de todo el mundo para enviar sus exportaciones, queremos que se fortalezca la producción nacional frente a situaciones de riesgo, pero también para el fortalecimiento de nuestra economía”, destacó en la conferencia de prensa: “Las mañaneras del pueblo”.

Además, puntualizó que uno de los objetivos es que haya innovación en México y esta sea utilizada para los medicamentos de los mexicanos y las mexicanas.

Recordó que el Plan México, es una estrategia para producir más en el país para el mercado interno, pero también para la exportación.

“El Plan México quiere decir, producir más en México, quiere decir Hecho en México, eso es el Plan México y tiene una estrategia para fortalecer distintos sectores en el país que nos permitan producir más en México, para el mercado interno y también para la exportación”, agregó.

El CEO y mánager general de Laboratorios KENER, Federico Prince Laris, anunció una inversión de 5 mil 180 mdp para expandir su planta de inyectables y triplicar su capacidad instalada, se apertura en febrero 2027; además se contempla la creación de un centro de mezclas, servicios integrales de anestesia, para la producción de Car-T Cells y nuevos registros sanitarios, con ello generarán 800 empleos directos y 2 mil indirectos.

El director general de GENBIO, José Miguel Ramos Rodríguez, informó que invertirán 4 mil mdp para la para la Instalación y operación de la primera planta de fraccionamiento de plasma en América Latina, se generarán 100 empleos especializados.

La directora general de Grupo Neolpharma, Luz Astrea Ocampo Gutiérrez de Velasco, precisó que, por parte de ALPHARMA BioGenTec se hará una inversión inicial de 800 mdp para la construcción de infraestructura y desarrollo de biofármacos, medicamentos biotecnológicos y vacunas, así como para la coordinación con universidades para el desarrollo tecnológico, con ello se crearán 110 empleos directos y 310 empleos indirectos. Puntualizó que se proyecta invertir 6 mil mdp para ocho proyectos.

El vicepresidente de innovación Grupo Neolpharma, Diego Antonio Ocampo Gutiérrez de Velasco, anunció que de parte de NEOLSYM se realizará una inversión de 500 mdp para la fabricación de materias primas e insumos que forman parte de los medicamentos, creando 120 empleos directos y 500 indirectos.

