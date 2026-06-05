Anuncia Sheinbaum decreto para impulsar ecoturismo comunitario en Mahahual

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El Gobierno Federal busca proteger la zona de la Costa Maya y promover un modelo turístico sustentable con participación de las comunidades locales.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la elaboración de un decreto especial para fomentar el ecoturismo en Mahahual, Quintana Roo, con el objetivo de proteger la zona y garantizar que su desarrollo turístico se realice de manera sustentable y en coordinación con las comunidades locales.

Durante la conferencia matutina realizada en Coatzacoalcos, Veracruz, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, la mandataria explicó que la medida busca evitar proyectos de gran escala que puedan afectar el equilibrio ambiental de la región.

“Esta zona de Mahahual, en donde se iba a desarrollar un proyecto turístico de gran magnitud, el objetivo es darle una categoría de protección para que solo pueda desarrollarse el ecoturismo. Esto solo se puede hacer en coordinación con la comunidad”.

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La presidenta informó que en la elaboración del decreto participarán la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de Turismo (Sectur), el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y el Gobierno de Quintana Roo.

El proyecto pretende consolidar un modelo de desarrollo que combine la conservación ambiental con oportunidades económicas para las comunidades de la Costa Maya, privilegiando actividades de bajo impacto ecológico y fortaleciendo los beneficios para negocios locales, prestadores de servicios y habitantes de la región.

La titular de Semarnat, Alicia Bárcena Ibarra, señaló que la iniciativa responde a la visión expresada por las comunidades de Mahahual, las cuales han manifestado interés en recibir inversiones que impulsen la economía local sin comprometer los recursos naturales de la zona.

Asimismo, destacó que el propósito es convertir a Mahahual en un referente nacional de turismo sustentable, donde el crecimiento económico y la protección ambiental avancen de manera conjunta.

Durante el anuncio también se presentaron las iniciativas México Circular y Holbox Circular, orientadas a reducir el uso de plásticos de un solo uso mediante estrategias de reciclaje y aprovechamiento de residuos, especialmente en destinos turísticos y zonas costeras.

Por su parte, el director de Fonatur, Sebastián Ramírez Mendoza, informó que se trabajará en los mecanismos normativos necesarios para garantizar que el desarrollo turístico de Mahahual se limite al ecoturismo y no derive en proyectos de gran escala.

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, expresó el respaldo de su administración a la estrategia federal y afirmó que el estado colaborará en la construcción de un modelo de desarrollo que promueva el bienestar social, la protección ambiental y el crecimiento económico sustentable para las futuras generaciones.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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