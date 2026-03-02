Anuncia Gobierno de México carrera “Raíces de Tierra” del serial México Imparable en Oaxaca

Publicidad - LB2 -

Medio maratón se realizará el 22 de marzo en Monte Albán con participación estimada de 3 mil 500 corredores.

Ciudad de México (ADN/Staff) – El Gobierno de México anunció la realización de la tercera carrera del serial de medio maratón “México Imparable”, denominada “Raíces de Tierra”, que se llevará a cabo el próximo 22 de marzo en Oaxaca, con salida desde la zona arqueológica de Monte Albán.

El evento busca rendir homenaje a las culturas zapoteca y mixteca, al combinar deporte, identidad cultural y promoción turística. Se prevé la participación de 3 mil 500 corredoras y corredores locales, nacionales e internacionales.

Durante la presentación oficial, se destacó que el serial tiene como propósito impulsar el turismo deportivo y generar derrama económica en las regiones sede, además de visibilizar el patrimonio cultural de los pueblos originarios.

“Quiero iniciar ofreciendo un agradecimiento a nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por creer en México Imparable (…) por priorizar la atención a comunidades indígenas dentro de las políticas públicas”.

Las distancias disponibles serán de 21 y 13 kilómetros, ambas con salida desde Monte Albán, así como una ruta de 6 kilómetros con salida urbana por el Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, informó que el monto global de estímulos económicos asciende a 74 mil pesos, con premios de 20 mil pesos para el primer lugar en 21 kilómetros, 10 mil pesos en 13 kilómetros y 3 mil pesos en 6 kilómetros. Señaló que la competencia se desarrollará bajo lineamientos estrictos para proteger el patrimonio histórico del sitio arqueológico.

Como parte de las actividades previas, el 21 de marzo se realizará la Expo Raíces y la entrega de kits en el Recinto Ferial Parque Primavera.

El serial “México Imparable” contempla cuatro carreras. La primera edición, “Raíces de Agua”, se efectuó en septiembre pasado en Chiapas con cerca de 4 mil participantes, mientras que la segunda, “Raíces de Fuego”, tuvo lugar en diciembre en la Ciudad de México, donde reunió a más de 10 mil competidores.

