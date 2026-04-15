Amplían acopio de frijol en Chihuahua con 5 mil toneladas adicionales

Publicidad - LB2 -

Productores podrán vender hasta cinco toneladas con apoyo económico adicional.

Ciudad de México (ADN/Staff) – El programa Alimentación para el Bienestar anunció la ampliación del acopio de frijol en Chihuahua con 5 mil toneladas adicionales, como parte de las acciones para fortalecer al sector agrícola en la entidad.

El esquema establece un precio de 15 mil pesos por tonelada de grano, más un apoyo adicional de mil pesos por tonelada, con un límite de hasta cinco toneladas por productor o productora.

- Publicidad - HP1

El proceso de acopio se llevará a cabo del 4 de mayo al 30 de junio, y estará dirigido exclusivamente a productores que no hayan participado previamente en la entrega de frijol durante el ciclo actual.

“El acceso es directo para las y los pequeños productores que se presentan personalmente en los Centros de Acopio”

De acuerdo con las reglas del programa, el acopio se realizará en una sola entrega, sin posibilidad de completar volúmenes posteriormente, y únicamente se recibirán variedades de frijol negro y pinto.

Las autoridades destacaron que el programa opera sin intermediarios, por lo que no se aceptan gestiones a través de representantes o actores políticos, garantizando el acceso directo de los beneficiarios.

Con esta ampliación, el programa alcanzará un total de 14 mil toneladas acopiadas en el ciclo Primavera-Verano 2025 en Chihuahua, consolidando su alcance en la entidad.

Hasta el momento, se han recolectado 8,721.8 toneladas de las 9 mil inicialmente proyectadas, en beneficio de 862 productores, con una inversión cercana a los 235.5 millones de pesos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.