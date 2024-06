AMLO rechaza aumento de flujo migratorio hacia EEUU

Publicidad - LB2 -

López Obrador critica a Biden por políticas migratorias en EEUU y destaca esfuerzos para atender causas de migración.

Ciudad de México (ADN/Staff) – En diciembre de 2023, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que hubo un aumento en el número de personas migrantes irregulares que llegaron a la frontera entre México y Estados Unidos. Sin embargo, resaltó que esta cifra ha disminuido desde que se han implementado programas para abordar las causas de este fenómeno. Entre las estrategias mencionadas se encuentran Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro y Vuelta a la Patria.

El mandatario mexicano señaló que uno de los principales obstáculos para obtener apoyo de Estados Unidos en esta problemática son los países en los que no se buscan acuerdos debido a presiones políticas, especialmente en un año electoral. López Obrador hizo hincapié en naciones como Cuba, Venezuela, Haití, Nicaragua y Guatemala, donde la cooperación de Washington ha sido limitada en comparación con otros países latinoamericanos.

En relación con la política migratoria de Estados Unidos, el presidente López Obrador criticó al gobierno de Joe Biden por enfocarse en medidas de contención, como la construcción de muros y la militarización de las fronteras, en lugar de abordar las causas profundas de la migración. Recientemente, Estados Unidos anunció la prohibición del asilo para quienes crucen la frontera de manera irregular y la aceleración de los procesos de deportación.

Ante estas medidas, López Obrador aseguró que las personas en México no deben preocuparse por las nuevas disposiciones migratorias, como la prohibición de asilo para aquellos que no tengan documentación, así como la posibilidad de cerrar la frontera. El presidente mexicano enfatizó que estas decisiones están dirigidas a la migración irregular y no afectarán a la población que cruza la frontera de manera legal.

En un contexto en el que la migración continúa siendo un tema relevante en la agenda bilateral entre México y Estados Unidos, López Obrador ha instado a buscar soluciones integrales que aborden las causas estructurales de este fenómeno y fomenten la cooperación entre ambos países para garantizar una migración segura y ordenada.

