El Sofisma en el Debate Conservador sobre la Vida y la Familia

Publicidad - LB2 -

Un sofisma es una falacia que aparenta ser una verdad, pero cuya lógica es defectuosa o engañosa. Frecuentemente, este tipo de argumentación apela a emociones, valores o creencias compartidas para persuadir, sin contar con una base racional sólida.

En el debate sobre la protección de la vida desde la concepción y el concepto de familia tradicional, se suelen presentar argumentos ideológicos como verdades universales, aplicando juicios morales para justificar posturas específicas. Sin embargo, este enfoque es unilateral y reduccionista, pues ignora la complejidad de los derechos humanos y las realidades sociales.

- Publicidad - HP1

La imposición de una protección absoluta de la vida desde la concepción desconoce derechos fundamentales, como el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. Además, no considera las diversas circunstancias en las que puede desarrollarse un embarazo. La defensa de la vida no puede utilizarse como pretexto para vulnerar la autonomía reproductiva de las mujeres. Obligar a una mujer a continuar con un embarazo no deseado o que comprometa su salud constituye una forma de violencia y una violación a sus derechos humanos. La maternidad debe ser una elección libre y consciente, no una imposición que restrinja la libertad individual.

Asimismo, esta visión parcial ignora las desigualdades sociales y económicas que enfrentan muchas familias. No basta con declarar la importancia de la vida; es imprescindible garantizar condiciones reales de bienestar para niños, niñas y sus familias. Proteger la vida en su etapa inicial carece de sentido si, una vez nacidos, los niños crecen en condiciones de pobreza, violencia o negligencia, sin acceso adecuado a salud, educación y oportunidades de desarrollo. La verdadera defensa de la vida debe enfocarse en crear un entorno que permita el pleno desarrollo de cada persona.

Además, la familia no puede reducirse a un único modelo. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoce la diversidad de estructuras familiares en el mundo y promueve la inclusión y la igualdad de derechos para todos sus miembros. Existen familias nucleares, monoparentales, extendidas, adoptivas, reconstituidas y conformadas por parejas del mismo sexo, entre otras. Imponer un modelo único descalifica y excluye otras formas de familia que también desempeñan un papel crucial en la crianza y formación de los niños. Construir una sociedad justa implica reconocer la pluralidad de estructuras familiares y garantizar el respeto y la protección de todas ellas.

Las políticas públicas deben trascender los discursos simbólicos y enfocarse en soluciones reales. Más que promover medidas que limitan los derechos individuales, es fundamental que los gobiernos inviertan en garantizar igualdad de oportunidades, acceso a servicios de salud y educación, y en la erradicación de la violencia y la pobreza. Solo así se podrá demostrar un compromiso genuino con la vida y el bienestar de todos los seres humanos.

Relacionar la defensa de la vida desde la concepción con un único modelo familiar puede restringir los derechos reproductivos y la autonomía de las personas, especialmente de las mujeres. La calidad de las relaciones interpersonales y el bienestar de quienes conforman una familia son aspectos fundamentales, independientemente de cómo se haya planificado la maternidad o paternidad.

En definitiva, la protección de la vida debe ir de la mano con un enfoque integral que respete los derechos de la mujer, fomente el bienestar de todas las familias y promueva condiciones sociales que permitan el pleno desarrollo de cada individuo.

#SiHayAmorHayFamilia

Leticia Ortega Máynez Ingeniera apasionada por las matemáticas y la investigación. Con doctorado en Manchester, ha contribuido al procesamiento de imágenes médicas. Además, ha participado activamente en movimientos sociales y políticos, abogando por los más vulnerables. Actualmente es Diputada Local por el Distrito 02 en Ciudad Juárez. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.