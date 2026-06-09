Acusa Sheinbaum coincidencia entre grupos radicales y sectores de ultraderecha para generar percepción de caos

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La presidenta afirmó que existen intentos de proyectar una imagen de inestabilidad en México previo a la inauguración del Mundial 2026.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que algunos sectores políticos y sociales buscan construir una narrativa de caos e inestabilidad en México mediante llamados a la confrontación y acciones violentas, en vísperas de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Durante su conferencia, la mandataria federal hizo referencia a recientes declaraciones del empresario Ricardo Salinas Pliego, quien planteó la posibilidad de emprender acciones más contundentes de protesta, incluyendo bloqueos físicos.

“No tengo pruebas para afirmar que exista una coordinación directa, pero sí observo que los extremos terminan coincidiendo”.

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Sheinbaum sostuvo que existe una coincidencia entre sectores que identificó como de ultraderecha y grupos que se presentan como radicales, al recurrir a acciones que, a su juicio, buscan generar confrontación y proyectar una imagen negativa del país.

La presidenta afirmó que estas expresiones ocurren en un contexto particularmente sensible debido a la proximidad de eventos internacionales de gran relevancia para México, entre ellos la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026.

Indicó que, aunque existen grupos inconformes con determinadas políticas públicas, el país no enfrenta una situación de crisis social generalizada y destacó que las diferencias se atienden mediante mecanismos institucionales y espacios de diálogo.

“Lo que buscan es proyectar una imagen de caos en México en vísperas de un evento internacional. Eso es falso. México no vive una crisis social generalizada”.

La titular del Ejecutivo reiteró que su administración mantendrá una política de atención institucional a los conflictos y aseguró que no responderá a las provocaciones que, según dijo, pretenden escalar la confrontación política o social.

Asimismo, afirmó que los preparativos para la inauguración del Mundial continúan conforme a lo previsto y que el Gobierno Federal garantizará las condiciones necesarias para el desarrollo del evento.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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