Acusa Javier Corral a Maru Campos de servir a intereses contrarios a México

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El senador cuestionó el desempeño del Gobierno de Chihuahua y atribuyó retrocesos en deuda, pobreza, educación, seguridad y salud a la actual administración estatal.

Ciudad de México (ADN/Staff) – El senador Javier Corral Jurado criticó a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, tras el mensaje que difundió recientemente sobre soberanía nacional, impunidad y la relación entre México y Estados Unidos, y la acusó de actuar en favor de intereses que, a su juicio, son contrarios al país.

A través de sus redes sociales, el exgobernador de Chihuahua sostuvo que la mandataria estatal desempeña un papel alineado con sectores que buscan afectar a México y cuestionó tanto el contenido de su posicionamiento como los resultados de su administración.

“La mentira se institucionalizó, el cinismo se hizo costumbre y ahora la soberbia conduce a otro penoso papel, el de títere de los peores intereses nacionales y extranjeros contra México”.

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Corral afirmó que el Gobierno estatal registra retrocesos en diversos indicadores y señaló que la actual administración enfrenta problemas relacionados con deuda pública, pobreza, educación, seguridad, empleo, salud e inversión.

Entre los señalamientos expuestos por el legislador, destacó que la deuda estatal habría aumentado 32 por ciento para ubicarse en más de 63 mil 642 millones de pesos, además de asegurar que la pobreza extrema se incrementó en comparación con los niveles registrados en 2022.

Asimismo, indicó que Chihuahua habría descendido posiciones en indicadores relacionados con rezago educativo y carencia alimentaria, pese a los recursos destinados a programas sociales y educativos.

El senador también sostuvo que existen retrocesos en materia de seguridad pública, captación de inversión extranjera, generación de empleo y servicios de salud, aspectos que atribuyó a decisiones tomadas por la administración estatal.

“Un gobierno compra-portadas de periódicos, pero no de resultados”.

Corral argumentó que la corrupción y los mecanismos de protección política han afectado el desarrollo de la entidad y consideró que ello ha limitado oportunidades para la población en distintos ámbitos.

Finalmente, señaló que el gasto destinado a promoción institucional y comunicación social ha permitido proyectar una imagen positiva de la administración estatal, aunque, según afirmó, los resultados de gobierno reflejan una realidad distinta en diversos indicadores de desempeño público.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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