Ofrece IMM capacitación sobre primeros auxilios psicológicos

El acoso sexual callejero es una de las formas de violencia de género a las que están expuestas las mujeres. Siete de cada 10 que transitan por la Zona Centro afirman que este es uno de los motivos por los que se sienten inseguras.

Ciudad Juárez, Chih. – De acuerdo con una investigación realizada por el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) sobre acoso sexual callejero, el 97% de las mujeres de 15 a 60 años que transitan por el Centro Histórico y que fueron entrevistadas, dijo sentirse incómoda al ser observada de forma persistente por una persona desconocida; al 55% de ellas le dijeron piropos de manera agresiva o vulgar y el 42% fue seguida durante su recorrido.

Angélica López, encargada del área de Investigación del IMM, explicó que esta práctica de connotación sexual en el espacio público es ejercida de manera unidireccional y sin consentimiento, lo que afecta la vida cotidiana de mujeres, adolescentes y niñas, limita su capacidad de movimiento y libertad de tránsito.

De acuerdo con la investigación del Instituto Municipal de las Mujeres, el 70% de las féminas han tenido que cambiar su vestimenta, horarios, recorridos e inversión en transporte para evitar ser acosadas; sin embargo, este tipo de violencia también causa otras afectaciones emocionales, debido a la constante objetivación de su cuerpo, además sufren temor, vergüenza, coraje e indignación, incremento en la inseguridad propia y desconfianza a hombres desconocidos.

Si bien ha habido casos en los que algunas personas presencian los actos de acoso en contra de niñas y mujeres, de acuerdo con los resultados de la investigación, en el 50% de los casos los testigos ignoran lo sucedido y solo el 9% interviene de alguna manera. Sin embargo, resalta la importancia de interrumpir las dinámicas de violencia, incluso, de manera indirecta y sin ponerse en riesgo.

En este sentido, Brissa Maltos, coordinadora de Prevención, dijo que hay ocasiones donde los comerciantes de la zona Centro atienden a personas en crisis tras haber sido víctimas de alguna agresión; sin embargo, no saben de qué manera actuar, por ello, el Gobierno Municipal a través del Instituto Municipal de las Mujeres ha impartido capacitaciones para brindar primeros auxilios psicológicos.

Los primero auxilios psicológicos son herramientas concretas que se emplean en momentos de crisis emocional y están dirigidas a cualquier persona impactada por un incidente crítico como acoso, intento o abuso sexual, intento de privación de la libertad o alguna situación de riesgo, mencionó.

La primera intervención se hace durante los primeros momentos para tratar de reestablecer el equilibrio de la persona e identificar el nivel de riesgo en el que está. La segunda intervención va dirigida a orientar a la víctima a recibir acompañamiento legal y psicológico, en caso de que así lo desee.

Lo que hay que hacer en este tipo de intervenciones es escuchar la situación de manera activa, no minimizarla o decir que no pasó nada, además de no asumir cosas o sacar conclusiones, sino intentar que la persona platique qué fue lo que pasó para analizar la dimensión del problema, destacó.

Promover esta información entre las y los comerciantes ayuda a interrumpir la violencia en el espacio público.