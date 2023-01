Urge Francisco Sánchez a fiscal a defender a familias

Ante la designación de César Jauregui como nuevo fiscal

Chihuahua, Chih (ADN/Adriana Saucedo) «En Chihuahua solo el dolor no miente, solo el dolor de las madres que ya no tienen a sus hijos no miente, solo la pesadilla del padre que sabe que su hija ya no volverá no miente», declaró el diputado de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, durante la aprobación del nombramiento del nuevo Fiscal General del Estado.

- Publicidad - HP1

«El fiscal debe estar del lado del pueblo y de la gente de bien, debe protejer a los que menos tienen y hasta la vida se les busca quitar. No será fácil y no será hoy ni mañana la victoria, no será dulce,será amarga y dolorosa, pero es la batalla ineludible que tenemos que dar los que buscamos el bien», señaló.

Francisco Sánchez remarcó que el principal reto de Chihuahua es recuperar la paz para las familias chihuahuenses, combatir de manera frontal a los criminales que impunemente han lastimado, asesinado y masacrado por décadas.

El legislador enfatizó que hoy Chihuahua tiene coraje y seguirá sacando fuerzas para proteger a sus familias y no tolerará más indefensión ni inoperancia de las autoridades.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.